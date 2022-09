Schon seit geraumer Zeit sind verschiedene Medikamente in den Apotheken Mangelware. Nun kommt auch der Lieferengpass für Elektrolyt-Pulver wie Elotrans und Oralpädon dazu. Doch während meist logistische oder finanzielle Gründe dahinter stecken, liegt der Lieferengpass bei den Elektrolyt-Engpässen möglicherweise bei den sozialen Medien.

In manchen Videoportalen werden Elotrans und andere Elektrolyt-Präparate als Wundermittel bei Kater nach zu reichlichem Alkoholgenuss beschrieben. Sie vertrieben den Alkohol-Blues mit Kopfschmerzen, Übelkeit und Müdigkeit, heißt es.

Hüfingen spürt den Lieferengpass

Sarah Mast, Pharmazeutin in praktischer Ausbildung von der Schellenbergapotheke in Hüfingen, informiert: „In der Tat ist es so, dass wir momentan einen Lieferengpass für Elektrolyt-Pulver wie Elotrans und Oralpädon haben. Das heißt konkret, dass wir als Apotheke keinen Zugriff mehr haben, da der Markt erschöpft ist.“

Ausgelöst worden sei diese Knappheit durch einen Trend in den sozialen Medien. Demnach solle man nach einem ausgiebigen Saufgelage vor dem Schlafengehen ein Glas Elektrolytlösung zu sich nehmen, um dann dem gefürchteten Kater am nächsten Tag zu entgehen.

Pharmazeutin Sarah Mast aus der Schellenbergapotheke in Hüfingen. | Bild: Anita Reichart/Archiv

Was hält die Pharmazeutin davon?

„Als Pharmazeuten können wir diese Vorgehensweise nur als bedingt sinnvoll erachten, da der Katerkopfschmerz nicht nur durch die dehydrierende Wirkung von Alkohol, sondern viel eher durch sein Abbauprodukt, den Acetaldehyd, verursacht wird, der sich durch den Abbauprozess von Ethanol bildet“, erklärt Sarah Mast. „Die Elektrolyte schaffen es also nicht, dass man am nächsten Tag frei von Kopfschmerz ist.“ Da helfe tatsächlich nur weniger Alkohol zu trinken, beziehungsweise zwischendurch regelmäßig Wasser zu sich nehmen.

Des Weiteren sei die Knappheit von Elektrolyt-Pulvern ein großes Problem für Patienten mit Durchfallerkrankungen. „Die sind auf diese angewiesen, da bei Durchfall sehr viele wichtige Mineralstoffe wie Natrium und Kalium ausgeschwemmt werden“, sagt die Pharmazeutin.

Auch Ärzte raten ab

Und auch Tobias Langenbach, Pressesprecher der Landesärztekammer Baden-Württemberg rät dringend davon ab, Elektrolyte zur Behandlung eines Katers einzusetzen. Denn: Die Mittel seien zwar frei verkäuflich, hätten jedoch keine Zulassung zur Behandlung nach Alkoholkonsum.

„Übermäßiger Alkoholgenuss kann Störungen im Wasser- und Mineralstoffhaushalt nach sich ziehen. Elektrolytmischungen können zur Normalisierung dieser Störungen beitragen“, so Langenbach auf SÜDKURIER-Anfrage. „Sie wirken jedoch nicht ursächlich gegen weitere Kater-Symptome wie Kopfschmerzen und können bei unsachgemäßer Anwendung auch unerwünschte oder gar gefährliche Effekte nach sich ziehen.“

Wie verbreitet das Phänomen ist, Elektrolyt-Präparate gegen einen Kater einzunehmen und ob das Problematik landesweit zu Lieferengpässen führt ist unklar. „Leider liegen uns zu der Thematik keine Informationen vor, da wir keine direkte Rückmeldung zu Nachfragen oder Engpässen aus den Apotheken erhalten“, so Katina Drotleff von der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg.

So sieht es die Jugend in der Stadt

Interessanterweise ist der Hype bei den Jugendlichen in Hüfingen wohl noch nicht so angekommen, obwohl die Präparate ausverkauft sind.

Fabienne van Stipriaan, Hüfingen

Fabienne van Stipriaan ist bei solchen neuen Versprechungen erstmal zurückhaltend. | Bild: Silvia Bächle

„In meinen Kreisen ist dies noch nicht groß bekannt. Allerdings würde ich es nie ausprobieren. Ich trinke nur so viel, dass ich keinen Kater bekomme, höchstens mal Kopfschmerzen und dann lege ich mich einfach ins Bett“, sagt die 16-Jährige.

Maximilian Vogel, Hüfingen

Maximilian Vogel würde keine Elektrolyt-Medikamente gegen einen Kater nehmen. | Bild: Silvia Bächle

„Mein Motto wer trinken kann – kann auch den Kater aushalten. Deshalb würde ich nicht auf dieses Mittel zurückgreifen. Mir selbst ist es bisher nicht bekannt. Da es allerdings in den Apotheken bei uns ein Lieferengpass bei diesen Mitteln gibt, muss wohl einer diese Elektrolyt-Pulver aufkaufen und verticken“, so der 21-Jährige.

Luisa Korhummel, Hüfingen

Die ehemalige Teamsprecherin des Jugendhauses Hüfingen Luisa Korhummel würde das Mittel ausprobieren. | Bild: Silvia Bächle

Die ehemalige Teamsprecherin des Jugendhauses ist dieses scheinbare Wundermittel noch neu. Die 17-Jährige könnte sich vorstellen auf dieses Mittel zurückzugreifen, um den Kater zu lindern. „Allerdings nur wenn es nicht schädlich ist“, sagt sie.

Das hilft stattdessen

Dabei braucht es keine freiverkäuflichen Elektrolytmittel wie so manches Youtube-Video zeigt, auch Hausmittel können helfen. Diese Hausmittel sind auch bei Durchfällen und Flüssigkeitsverlust im Urlaub hilfreich, wenn keine Elektrolyt-Lösungen greifbar sind.

In der Schellenbergapotheke in Hüfingen werden diese Produkte gibt zur Herstellung einer Elektrolytlösung verwendet. | Bild: Silvia Bächle

In der Schellenbergapotheke in Hüfingen gibt es folgendes Rezept zur Herstellung einer Elektrolytlösung:

750 m stilles Trinkwasser

250 ml Orangensaft (als Kaliumquelle)

1 EL Zitronensaft

1 TL Salz

8 TL Traubenzucker