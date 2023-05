Die umfangreichen Instandsetzungsarbeiten starten laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung am Montag, 22. Mai. Weil eine Pflasterfläche saniert wird, muss die Karlstraße in Höhe der Stadtkirche für den Gesamtverkehr gesperrt werden.

Im Zuge der Maßnahme wird zudem auf einer Fläche von etwa 150 Quadratmetern die Fahrbahndecke ausgebessert.

Für die Arbeiten werden zunächst die Granit-Naturplatten entfernt und der Untergrund, genauer die Frostschutzschicht, erneuert. Anschließend werden die Platten neu verlegt. Lediglich einzelne beschädigte Platten werden durch neue ersetzt. Die Arbeiten dauern laut Stadt bis zum 15. Juni.

So funktioniert die Umleitung

Betroffen von den Maßnahmen ist insbesondere der Verkehr über die Fürstenbergstraße in Richtung Stadion. Der über die Fürstenbergstraße mit Ziel Stadtmitte/Bahnhof fließende Verkehr wird bereits am Pferdekreisel über die Pfohrener Straße umgeleitet, in Gegenrichtung besteht eine Umleitung über die Moltkestraße.

Beim Busverkehr kommt es zum Ausfall von Haltestellen. Bedingt durch die Baumaßnahmen an der Stadtkirche können die Haltestellen Josefstraße, Karlstraße-West und Rathausplatz von den Linien 820 Richtung Pfohren/Gutmadingen und DS 3 Richtung Äußere Röte nicht bedient werden.

Fahrgäste werden deshalb gebeten, auf die Ersatzhaltestellen Busbahnhof und Sebastianskapelle auszuweichen.