Das ist herrlich. An Hitzetagen im Wasser planschen, sich abkühlen und Spaß haben. Dieses Verlangen haben Menschen und Hunde gemein. Und weil Hunde nicht schwitzen können, verschafft ihnen ein kühles Bad eine zusätzliche Erleichterung.

Doch während den Zweibeinern vielerorts Freibäder und Badeseen extra für diesen Moment zur Verfügung stehen, haben es Vierbeiner nicht immer leicht, eine geeignete Badestelle zu finden. Denn dort, wo Artgenossen ihrer Herrchen und Frauchen sich gerne im Wasser tummeln, da sind Hunde häufig nicht gern gesehene Gäste und müssen häufig draußen bleiben.

Was tun also, wenn die Sonne brennt? Wohin können Hundebesitzer ausweichen für ein legales, ungestörtes Erfrischungsbad? Wir haben bei Verwaltungen und Behörden nachgefragt.

An die Leine und nicht ins Wasser

Los geht es mit Verboten, wie zum Beispiel am Kirnbergsee. Hier dürfen Hunde nicht schwimmen gehen. Außerdem sind Hunde dort laut Rechtsverordnung der Stadt Bräunlingen an der Leine zu führen.

Auf Kirnbergsee fühlen sich Wildgänse wohl, so wie hier im vergangenen Jahr. Hunde dürfen hier aber nicht ins Wasser. | Bild: Lutz Rademacher

Ganz ähnlich schaut es in Hüfingen aus. Laut Polizeiverordnung der Stadt sind Hunde im Wasser am Riedsee oder an der Liegewiese am Kofenweiher nicht gestattet. „Weiterhin ist zu beachten, dass im gesamten Innenbereich die Hunde angeleint bleiben müssen“, teilt Bürgermeister Michael Kollmeier mit. Das gelte rund um den Kofenweiher und für den Bereich vom Kofenweiher bis zum Römerbad entlang der Breg und entlang des Gewerbekanals.

Immerhin: „Für Gewässer außerhalb des Innenbereichs in der Kernstadt und in den Ortsteilen bestehen keine städtischen Regelungen hinsichtlich des Badens von Hunden“, so Kollmeier weiter. Eine grafische Darstellung des Innenbereichs sowie ein Regelwerk für Hundehalter im Sinne der Polizeiverordnung können Sie hier von der Internetseite der Stadt Hüfingen herunterladen.

Auch der Kofenweiher in Hüfingen, hier ein Archivbild aus dem Jahr 2017, ist für Hunde tabu.

Auch im benachbarten Donaueschingen gelten Einschränkungen. In der Badeordnung des Campingplatzes am Riedsee in Pfohren ist klar geregelt, dass im Freibad keine Hunde erlaubt sind. Doch dabei bleibt es nicht. Gemäß Paragraf 5 Absatz 8 der Rechtsverordnung der Stadt ist das Baden von Tieren im gesamten Riedsee auf Pfohrener Gemarkung verboten. Dies teilt Verwaltungssprecherin Beatrix Grüninger auf Nachfrage mit.

Und wie ist die Regelung für den Klosterweiher in St. Georgen? In der Badeordnung für den Badebereich sind Hunde, beziehungsweise das Schwimmen von Hunden, verboten. Für die anderen Zugänge zum See gebe es jedoch kein Verbot, teilt Verwaltungssprecherin Victoria Dillmann mit. Und sie sagt: „Ebenfalls ist das Baden an Flüssen und Bächen nicht verboten.“

Am Klosterweiher in St. Georgen sind Hunde im Badebereich verboten. An anderen Zugängen zum Wasser gibt es aber keine Beschränkungen. Unser Bild stammt aus dem Jahr 2022. | Bild: Sprich, Roland

Wassergesetz: Hier dürfen Hunde planschen

Beatrix Grüninger von der Stadt Donaueschingen ergänzt: „Bei den Gewässern Brigach, Breg und Donau handelt es sich um Gewässer erster Ordnung, wofür die Stadt Donaueschingen nicht zuständig ist“. Sie verweist an das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis beziehungsweise an das Regierungspräsidium Freiburg.

Eine Nachfrage dort ergab: “Ganz allgemein ist es Hunden – und auch Menschen – im Rahmen des Gemeingebrauchs erlaubt, in oberirdischen Gewässern zu baden“, sagt Heike Frank, Sprecherin des Landratsamtes. Das sei in Paragraf 20 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg geregelt.

Donaueschingen Wie der Donauzusammenfluss zum Naturparadies wird: Der große Landschafts-Umbau im Zeitraffer-Video Das könnte Sie auch interessieren

Heike Spannagel, Sprecherin des Regierungspräsidiums Freiburg bestätigt und ergänzt: „Für die Gewässer erster Ordnung in der Zuständigkeit des Landes gibt es diesbezüglich keine gesonderten Regelungen. Das heißt, (...) das Baden mit Hund ist also erlaubt.“

Gemeingebrauch nach § 20 Wassergesetz Baden-Württemberg „Der Gebrauch der oberirdischen Gewässer zum Baden, Schöpfen mit Handgefäßen, Tränken, Schwemmen und zu ähnlichen unschädlichen Verrichtungen, zum Fahren mit kleinen Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft und als Eisbahn ist vorbehaltlich einer Regelung auf Grund von § 21 Absatz 2 oder § 39 Absatz 2 als Gemeingebrauch jedermann gestattet. Dasselbe gilt für die Benutzung dieser Gewässer zum Entnehmen von Wasser in geringen Mengen für die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und den Gartenbau.“ Der Begriff „Schwemmen“ bezeichnet dabei das Badenlassen von Tieren.

Von dieser allgemeinen Regel gebe es allerdings auch Ausnahmen. „So ist der Gemeingebrauch an Speicherbecken – hierzu zählen zum Beispiel Stauseen – sowie an Gewässern in Hofräumen, Gärten oder Parkanlagen ausgeschlossen“, erklärt Heike Frank. Der Gemeingebrauch könne beispielsweise aus Sicherheitsgründen an Wehren oder durch Kiesabbau durch weitere Badeverbote eingeschränkt werden.

Im Riedsee bei Hüfingen dürfen Hunde nicht ins Wasser und müssen an der Leine geführt werden. | Bild: Ambrosius, Andreas

„Für die Unterhaltung der sonstigen Bäche und Flüsse im Schwarzwald-Baar-Kreis, die keine privaten Gewässer oder Bewässerungs- und Entwässerungsgräben von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung sind, ist die Gemeinde zuständig“, so Heike Frank weiter. Dies seien Gewässer zweiter Ordnung.

Freibad und Campingplatz mit besonderem Angebot

Im Tannheimer Freibad gab es bis zur Sanierung einmal im Jahr ein ganz besonderes Angebot für Vierbeiner, immer ganz zum Ende der Badesaison: das Hundeschwimmen. Zuletzt fand dies im Oktober 2019 statt. Für einige Stunden konnten sich Hunde dort im und am Wasser so richtig austoben. Für ihre Besitzer wurden Kaffee, Kuchen und Getränke angeboten. Der Eintritt war frei. Aktuell wird das Bad aber saniert.

Villingen-Schwenningen Hundebesitzer wollen Lockerung der Leinenpflicht am Warenberg an Wochenenden und in den Ferien Das könnte Sie auch interessieren

Ein ähnliches Angebot in anderen Bädern der Region ist dem SÜDKURIER nicht bekannt. Im Aquari in Hüfingen sowie in den Schwimmbädern in Donaueschingen sind diese auch in Zukunft nicht angedacht. „Das Badewasser (...) verbleibt auch nach der Badesaison in den Becken der Bäder, da dies unter anderem auch Schutz vor Auftrieb bietet. Das gefrorene Grundwasser könnte die Becken heben und dadurch beschädigen“, liefert Beatrix Grüninger die Erklärung.

Bleibt noch der Blick nach Bad Dürrheim, genauer gesagt nach Sunthausen an den gleichnamigen See. Der Campingplatz dort hat für Hundebesitzer einen abgezäunten Auslaufplatz mit extra Schwimmteich im Angebot.