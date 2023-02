Geplant ist ein Windpark aus sechs Windenergieanlagen. Sie haben jeweils eine Nabenhöhe von 164 Metern, einen Rotordurchmesser von 163 Metern, einer Gesamthöhe von 245,5 Metern und eine Nennleistung von 5,7 Megawatt. Mit ihnen soll Strom für 40.000 Einwohner erzeugt werden.

Auf Donaueschinger und Hüfinger Gemarkung

Gebaut werden die Windräder auf dem Höhenzug der Länge im Bereich Donaueschingen-Neudingen und Hüfingen-Fürstenberg. Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung hat das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis laut einer Pressemitteilung am Montag, 13. Februar, erteilt.

Der Weg zur Genehmigung Im Verfahren zur immissionsschutzrechtlichen Genehmigung sei die Öffentlichkeit beteiligt und eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden, heißt es seitens des Landratsamtes. Die Entscheidung wird am 15. Februar auf der Homepage des Landratsamtes bekannt gemacht. Die vollständige Entscheidung einschließlich der Nebenbestimmungen und der Begründung liegt vom 16. Februar bis zum 1. März im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Dienstgebäude Am Hoptbühl 5, 78048 Villingen-Schwenningen, Raum 201, während der Dienstzeiten zur Einsicht aus. Zusätzlich kann die vollständige Entscheidung in dieser Zeit im UVP-Portal abgerufen werden.

Damit bringt die Entscheidung das Projekt der die Firma Solarcomplex weiter. Sobald die Genehmigung vorliegen würde, wolle man die Teilnahme an der Ausschreibung der Bundesnetzagentur (BNetzA) vorbereiten, hatte Firmenchef Bene Müller vor ein paar Tagen gesagt. Denn man bekomme heute keine Festvergütung mehr, sondern müsse eine Vergütung im Rahmen einer Ausschreibung ersteigern.

Dem Entscheidungsprozess der Kreisbehörde war im vergangenen Oktober ein Erörterungstermin voraus gegangen. Im Vorfeld waren mehr als 100 offizielle Einwände zum Projekt eingegangen, die abgearbeitet wurden.

Betriebsstart im dritten Quartal 2024

Der bislang vorgestellte Zeitplan sieht vor, dass, eine positive Entscheidung vorausgesetzt, im zweiten Quartal 2023 der Baubeginn für das Vorhaben über die Bühne gehen kann. Im dritten Quartal 2024 sollen die sechs Windenergieanlagen dann ans Netz gehen.