von SK

Der Motorradfahrer aus einem Nachbarlandkreis befuhr den Zubringer von Allmendshofen kommend in Richtung B 27. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam er alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts, stürzte und prallte gegen die Seitenschutzplanke sowie mehrere Befestigungsposten. Durch die Aufprallwucht wurde laut Mitteilung der Polizei das Motorrad in zwei Stücke gerissen. Der Motorradfahrer zog sich schwerste, jedoch nicht lebensgefährliche, Verletzungen zu.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach medizinischer Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Zubringer für mehr als zwei Stunden gesperrt werden.