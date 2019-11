von Rainer Bombardi

Der Generationenwechsel bei den Neudinger Klosternarren ist geglückt. Nach dem Wahlprozedere ist der Elferrat wieder komplett und freut sich, mit neuen Narreneltern die Zukunft zu beschreiten.

Neuer Zunftmeister ist Jürgen Matt, der als bisheriger Stellvertreter des Zunftmeisters fungierte. Neuer Stellvertreter ist Stefan Willems. Neu im Elferrat sind zudem Florian Böneke, Dominik Hensler und die Elferratsfrauen Andrea Kümmel, Sabrina Bauer und Julia Moreno. Die neuen Narreneltern heißen Selina Schmidle und Marius Kehle.

Wiedergewählt als Elferräte sind Thomas Eckert, Benjamin Widmann, Säckelmeister Marc Neininger und Jürgen Matt. Schriftführer Bernd Laufer stand als einziger nicht zur Wahl.

Nach 31 Jahren darf auch mal Schluss sein

Auslöser für den Wahlmarathon waren die bereits vor Monaten angekündigten Rücktritte des bisherigen Zunftmeisters Bernd Matt und der Narreneltern Christa Matt und Franz Glunk, die sich nach 31 Jahren aus der Vorstandsspitze verabschiedeten. Hinzu kam das Ausscheiden der Elferräte Helmut Deusch, Reimund Hensler und Ralf Walzer.

Klosternarren können alle Ämter besetzen

Die zur Hälfte erneuerte Vorstandsspitze der Neudinger Klosternarren (von links): Andrea Kümmel, Benjamin Widmann, Jugendvertreterin Saskia Matt, Jonas Eckert, Sabrina Bauer, Marc Neinigner, Narrenmutter Selina Schmidle, Dominik Hensler, Zunftmeister Jürgen Matt, Häsobfrau Andrea Moreno, Narrenvater Marius Kelhe, Florian Böneke, stellvertretender Zunftrat Stefan Willems und Julian Moreno.

Der neue Zunftmeister Jürgen Matt erläuterte, dass die erfolgreiche Suche der vergangenen Monate dazu führte, wieder alle frei gewordenen Ämter besetzt zu haben. Das Amt der Jugendvertreterin übernimmt Saskia Matt, Obfrau der Hästrägerinnen ist Andrea Moreno.

In neuer Zusammensetzung nimmt das Vorstandsteam ab sofort die bevorstehende Fasnet ins Visier und wartete am Wahlabend mit einer Neuerung auf. Ab sofort ist es möglich, einem Narrenbriefkasten an der Zunftstube das gesamte Jahr über mit heiteren Anekdoten und Geschichten aus dem Neudinger Alltagsleben zu füttern.

Ab sofort gibt es ein Klosternarren-Minihäs

Zudem genehmigte der Brauchtumsausschuss der Schwarzwälder Narrenvereinigung das ab sofort erhältliche Klosternarren-Minihäs für Kinder bis drei Jahren. Der offizielle Auftakt der fünften Jahreszeit erfolgt traditionell während dem Dreikönigshock in der Zunftstube. Bereits vier Tage später laden die Klosternarren zum Kappenabend. Der erste Höhepunkt der örtlichen Fasnet steigt unter dem Motto „Las Vegas„. Das Motto für den Umzug am Fasnetmentig lautet „Eiszeit“. Ansonsten läuft während den närrischen Tagen die Fasnet im Dorf in bekannter Manier ab. In der kommenden Saison nimmt sie an den Jubiläumsumzügen der Narrenzünfte aus Tannheim, Pfohren Hochemmingen, am Fuhrmannstag in Dittishausen und am Umzug des Frohsinn Donaueschingen teil.