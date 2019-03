Begonnen hat alles beim Friseur: Vor mehr als einem Jahrzehnt trafen sich dort Sigrid Zwetschke und Traudel Scheu und legten damals den Grundstein für den Weltfrauentag. "Ich war in Freiburg und vor dem Rathaus standen ganz viele Stände", erinnert sich Scheu. Damals wunderte sie sich, was denn wohl los sei. Es war der 8. März. Es war der Weltfrauentag. Und Freiburg feierte den Tag mit Ständen vor dem Rathaus. "Ich dachte mir, was die können, das können wir doch auch", blickt Traudel Scheu auf die Ursprünge der Veranstaltung zurück.

Mittlerweile sind es sieben Veranstaltungen

Und wie das die beiden Donaueschingerinnen können: Denn was klein begonnen hat, ist über die Jahre gewachsen und umfasst nun in der 15. Auflage sieben Veranstaltungen, die sich zwar an Frauen richten, bei denen aber auch Männer willkommen sind. Und auch wenn man auf die Veranstaltungen im Landkreis blickt, sieht man deutlich, dass der Großteil davon in Donaueschingen ist.

Nicht alle Veranstaltungen haben die Zeit überstanden

In Villingen gab es beispielsweise auch einst zum Weltfrauentag eine entsprechende Veranstaltung in der Alten Tonhalle – mit vielen Ständen – teils auch gewerbliche – und auf einem ganz anderen Niveau, sodass man sogar Eintritt zahlen musste. "Das war für uns eine Nummer zu groß", sagt Traudel Scheu. Doch diese Veranstaltung gehört der Vergangenheit an, während es in Donaueschingen immer noch – nicht nur eine, sondern gleich mehrere – Veranstaltungen rund um den Weltfrauentag gibt.

Angefangen hat alles in einem Zelt der Feuerwehr

Der Grundgedanke von Scheu und Zwetschke, die diese Veranstaltung nicht in ihrer Funktion als Stadträtin organisiert, war, dem Donaueschinger Frauentag keinen politischen Anstrich zu verpassen, sondern damit eine Plattform für die vielen ehrenamtlich engagierten Frauen in Donaueschingen zu schaffen. "Es gibt so viele Frauen, die sich irgendwo einbringen, die aber überhaupt nicht im Fokus stehen", erklärt Zwetschke. Und so wurde für die erste Veranstaltung einfach ein Zelt auf dem Platz am Hanselbrunnen aufgestellt – mitten im tiefen Schnee. Drinnen Stehtische, sowie Handzettel und Vertreterinnen von Frauenverbänden und Selbsthilfegruppen.

Frauen lernen sich kennen und tauschen sich aus

Wir haben damals total interessante Frauen kennengelernt", erinnert sich Zwetschke. Und eben diese Frauen konnten sich bei der Veranstaltung austauschen, sich informieren und auch Kontakte knüpfen. Heute gibt es in Donaueschingen nicht nur eine Veranstaltung zum 8. März, an dem traditionell und vor allem international der Weltfrauentag stattfindet.

Die verschiedensten Veranstaltungen zum Weltfrauentag

Es wird in den kommenden Wochen ein bunter Strauß an den verschiedensten Formaten geboten: Von einer "Party zum Weltfrauentag" im Twist, über Kultur im Art-Plus bis hin zu entsprechenden Kinofilmen und einem Comedian-Auftritt im Gewölbekeller: In diesem Jahr kommt Marianne Schätzle – die lustige Doppelgängerin von Kanzlerin Angela Merkel. Und wenn sie mit ihrem Motto "Früher war zwar vieles besser, aber heute ist alles lustiger" loslegt, dann haben sicher nicht nur die Frauen einiges zu lachen.