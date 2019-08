Die Spannung der vergangenen Wochen entlädt sich ab heute wieder: Es ist der Start des 63. Donaueschinger Reitturnieres. Bis einschließlich Sonntag, 18. August, wird die Stadt zum Mekka für Freunde des Pferdesports.

In diesem Jahr mit einem besonderen Ereignis. Das Turnier steht ganz im Zeichen der Europameisterschaft (EM) der Vierspänner. „Wir befinden uns im Herzen von Europa. Entsprechend

ist es uns eine Ehre, die Meisterschaft hier ausrichten zu dürfen“, sagte Oberbürgermeister Erik Pauly. „Einiges hat sich beim Reitturnier verändert und die ersten Resonanzen sind mehr als positiv“, sagt Reitturnier-Chef Kaspar Funke.

Dressur

Hier müssen Zuschauer in diesem Jahr auf Isabell Werth verzichten, die am Donaueschinger Reitturnier nicht teilnehmen wird. Dafür sind einige Namen vertreten, die an die Aufstellung des FC Bayern erinnern: Lisa Müller wird an den Start gehen, ebenso Nina Neuer und Charlotte Rummenigge.