Die zweite Auflage der Donaueschinger Stadtgeschichten geht im April an den Start. Passend für eine zweite Auflage gibt es dieses Mal auch zwei Termine, um den Multimedia-Abend zu erleben. Am Samstag, 4. April, ist die Premiere. Der zweite Termin findet am Folgetag, Sonntag, 5. April, statt.

Ein Lied für die Stadt

Im April präsentiert Musiker Sebastian Schnitzer eine Hymne für die Stadt, die aus seiner Feder stammt. „Es war für mich eine Ehrensache, weil ich ja hier lebe und ich lebe hier, weil es hier schön ist“, sagt der Profimusiker. Monatelang hat er überlegt und auch viele Ideen verworfen, bis er die zündende Idee hatte.

Donaueschingen Donaueschinger Stadtgeschichten: Sebastian Schnitzer schreibt eine Liebeserklärung an die Stadt

Kinderreporter sind unterwegs

Nach den Kindern der Erich-Kästner-Schule ist nun die Eichendorfschule dran: Die Kinder werden zu Reportern und haben fleißig recherchiert, Interviews geführt und als Nachrichtensprecher auch die Moderation für

Luisa ist mit ihren Reporterkollegen an der Eichendorffschule unterwegs. | Bild: Jörger, Rainer

Das bieten die Hundefreunde

Vom Hundekindergarten bis zum Profisport – das Spekturm der Donaueschinger Hundefreunde ist breit und so hat Stadtgeschichten-Macher Rainer Jörger mit seinem Kamerateam reichlich Stoff für den über sechsminütigen Videobeitrag gefunden.