von Roland Sigwart

Die 14. Donaueschinger Drachentage – seit 1993 findet die Veranstaltung alle zwei Jahre statt – gehen wohl eher als windarmer Jahrgang in die Chronik ein. Während am ersten Veranstaltungstag am Samstagnachmittag auf dem Donaueschinger Flugplatz sowohl wenig Wind als auch regnerisches Wetter herrschte – zwischendrin gewitterte es sogar mehrfach kräftig – gab‘s am zweiten Tag, dem Sonntag, dann doch tatsächlich Sonne und blauen Himmel – aber immer noch wenig Wind.

Video: Roland Sigwart

Wenn die Drachen in der Luft sind, gibt es für die zahlreichen Zuschauer am Sonntag dann auch einiges zu bestaunen. | Bild: Roland Sigwart

Donaueschingen Bunte Figuren und kunstvolle Konstruktionen – wir haben die schönsten Bilder der Donaueschinger Drachentage Das könnte Sie auch interessieren

Die spektakulären stablosen und farbenprächtigen Großdrachen mußten daher am Wochenende die meiste Zeit zwangsläufig am Boden bleiben und nur die kleineren, windschwachen Drachenmodelle enterten den bodennahen Luftraum über dem Flugplatzgelände.

Auch für wenig Wind gewappnet: Die Drachenbauer haben etliche Modelle im Gepäck, die für jede Windsituation geeignet sind. | Bild: Roland Sigwart

Video: Roland Sigwart

Donaueschingen 13. Drachentage: Der Himmel über Donaueschingen ist bunt Das könnte Sie auch interessieren

Aus ganz Europa angereist

Die zahlreich aus ganz Europa angereisten Drachenbauer nutzten dennoch die beiden Tage und verlegten sich halt mehr aufs Fachsimpeln oder um es sich es vor dem Zelt oder Wohnwagen einfach auf dem Campingstuhl gemütlich zu machen.

Video: Roland Sigwart

In allen Formen und Farben tummeln sie sich: Schade, daß die Drachen am Wochenende die meiste Zeit am Boden bleiben müssen. | Bild: Roland Sigwart

Besseres Wetter am Sonntag

Zumindest am Sonntag zog es auch etliche hunderte Schaulustige und insbesondere Familien auf die Flugplatzpiste. Das schöne Sonntagswetter nutzten sie zum willkommenen Wochenendausflug und genossen die tolle Atmosphäre inmitten der bunten Drachen. Spaß gab es besonders für die kleinen Besucher immerhin auch in den zahlreichen Windgärten, die auf dem Gelände aufgebaut waren.

Video: Roland Sigwart

Erstaunlich, was die rund 200 Drachenbauer, die am Wochenende in die Donaustadt gekommen sind, an einfallsreichen Drachenkonstruktionen vorführen können. | Bild: Roland Sigwart