von Roger Müller

Bilderbuchstart für das Fest der Pferde auf den Immenhöfen am gestrigen Donnerstag. Perfektes Reit- und Ausflugwetter bescherte den Ausrichtern des Reitzentrums Frese bereits am Morgen zum Turnierauftakt zahlreiche Besucher. Auch Ross und Reiter fanden ideale Bedingungen vor.

Lauschig wurde es gegen Abend beim Sponsoren-, Reiter- und Helferempfang im Garten der Familie Frese. Und es gab nur lobende Worte von allen Seiten. Auch Oberbürgermeister Erik Pauly dankte für das Engagement der Familie Frese, die solch eine Veranstaltung auf die Beine stellt.

Turnierchefin dankt allen Helfern

Es schien zudem so, als ob noch nie so viele Sponsoren, Reiter und Helfer zum Empfang im Garten gekommen waren. In aller Bescheidenheit wie immer dankte „Turnierchefin“ Uschi Frese ihren unermüdlichen Helfern, ohne die eine solche Veranstaltung nicht gestemmt werden könnte. Dann aber war Showtime. Das Reitzentrum schien aufgrund der zahlreichen Besucher aus allen Nähten zu platzen. Alle freuten sich auf den großen Showabend mit vielen spektakulären Nummern.

Bregi Houseband vor großem Publikum

Nach zweijähriger Abstinenz spielte anschließend die Bregi Houseband zur ersten von drei Sommernachtspartys auf. Aufgrund der idealen äußeren Bedingungen konnte auch sie vor großem Publikum auftreten. Wer die Veranstaltung gestern Abend verpasste, darf sich heute auf einen Nachschlag freuen, denn erstmals ist auch der Turnierfreitag mit Schaunummern gespickt. Unter anderem gibt es ab 19.45 Uhr den ersten Reitbiathlon im Rahmen des Fests der Pferde auf den Immenhöfen.

Feuerwerk und Fohlenpräsentation

Ebenfalls einen ersten Blick kann man ab 20.30 Uhr auf die Fohlen werfen, die am Samstag dann bei der Fohlenauktion „Überflieger aus dem Süden“ präsentiert werden. Es folgt ein lautloses Feuerwerk, das in den Nachthimmel gezaubert wird. Gefeiert wird mit der Brassband Cobrass aus Donaueschingen. Und wer natürlich Springsport pur genießen möchte, der ist ab 8.30 Uhr schon eingeladen, den ersten Prüfungen beizuwohnen.