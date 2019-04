von SK

Über 80 Mitglieder der Anglervereinigung Donaueschingen-Pfohren haben sich am Samstag zur ersten von zwei Säuberungsaktionen in diesem Jahr getroffen. Ziel war es, den Müll an allen gepachteten Gewässern einzusammeln. Es wurden knapp zehn Kubikmeter Müll an Riedsee, Donau, Brigach und Breg, sowie an den kleinen Bächen Stille Musel und Gutterquellengraben zusammengetragen. Von Autoreifen, Fahrradteilen, Verkehrsschilder bis hin zu einem mit Altöl gefülltem Kanister wurde alles gefunden. Ein besonderer Fund war ein Tresor, der natürlich der herbeigerufenen Polizei übergeben wurde.