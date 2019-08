von Roger Müller

Das Fest der Pferde auf den Immenhöfen nimmt Fahrt auf. Auch am zweiten Turniertag präsentierte sich das Turnier in Bestform. Nach einer langen Partynacht hieß es früh aufstehen, auf dem Programm standen schon wieder die ersten Springprüfungen. Am frühen Abend ging es in das Gruppenspringen um den Schwarzwald-Preis. Erneut pilgerten zahlreiche Besucher auf das Turniergelände.

Erster Reitbiathlon

Mit Spannung wurde der erste Reitbiathlon im Rahmen des Fests der Pferde erwartet. Jeweils ein Reiter absolvierte einen Springparcours, und im Anschluss musste sein Partner mit einem Lasergewehr fünfmal ins Schwarze treffen. Für jeden Fehlschuss musste das Reiterpaar dann jeweils noch einmal ein Hindernis überwinden. Für die Jüngsten öffnete das Kinderland, das auch am heutigen Samstag und morgigen Sonntag für die Kleinen Kurzweil bieten wird – natürlich mit Ponyreiten.

Fast nonstop Programm am Samstag und Sonntag

Mit dem generellen Programm geht es heute und am Finaltag nonstop weiter. Die regionalen Teilnehmer reiten heute Nachmittag beim Donau-Cup um die kostenlose Nutzung eines Autos für ein Jahr, die Profis kämpfen am Abend unter Flutlicht ebenfalls um ein Auto. Ab 20.30 Uhr steht dann die Fohlenauktion auf dem Programm, schon um 13 Uhr werden sie den Besuchern ein erstes Mal vorgestellt. Im Anschluss kann mit den De La Roca DJ‘s heute Abend gefeiert werden.

Viel zu sehen auf dem Ausstellungsgelände

Das an den ersten beiden Turniertagen sehr gut frequentierte Ausstellungsgelände lädt ebenfalls zum Verweilen ein. Von dort ist es nur ein Katzensprung, um auch mal einen Blick auf den Abreitplatz zu werfen, wo die Reiter und ihre Pferde sich für den Springparcours vorbereiten. Am Turniersonntag geht es dann in die Finalprüfungen der einzelnen Touren. Als Höhepunkt wird der Sieger des Großen Preises der Immenhöfe um 15.30 Uhr ermittelt. Die Wetterprognosen für die noch anstehenden beiden Turniertage sind übrigens günstig.

Am Samstag sind sechs Euro Eintritt für das Abendprogramm fällig, tagsüber sowie am Sonntag ist der Eintritt frei.