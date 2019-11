Es war ein Richtfest mit Signalwirkung: ja, die Grüninger freuen sich auf ihre neue Halle, schließlich haben sie darauf auch sehr lange gewartet. Da soll auch das Richtfest ordentlich gefeiert werden. Aber mit einem feudalen Fest den Zwischenschritt zu feiern, das sollte es ja doch nicht sein.

Schließlich hatten die Diskussionen im Vorfeld für reichliche Diskussionen gesorgt. So manch einer hat bis heute noch nicht ganz verkraftet, dass es im Gemeinderat eine Mehrheit dafür gegeben hat, dass das Projekt auch ohne eine Förderung aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum realisiert werden soll.

Das wird aktuell an der Grüninger Halle gemacht

Aktuell greifen mehrere Gewerke ineinander. Mit der Erschließung wurde Anfang der Woche begonnen und die Leitungen für Strom und Nahwärme werden aktuell verlegt. Auf der Halle ist der Dachdecker im Einsatz, der die Halle mit Regenrohren ausstattet und das Dach eindeckt. Und auch die Grüninger sind bereits im Einsatz. „Die Eigenleistungen haben bereits begonnen“, erklärt Ortsvorsteher Michael Böhm. Beim ersten Arbeitseinsatz am Wochenende wären auch gleich zwölf Grüninger auf der Baustelle erschienen, die unter fachkundiger Anleitung von Ralf Limberger bereits mit den ersten Arbeiten begonnen haben.

Große ist das Interesse der Grüninger an ihrer Halle. Jetzt wurde das Richtfest in kleinen Rahmen gefeiert, im August soll die Halle dann eingeweiht werden. Die Grüninger Musiker haben aber auf jeden Fall schon einmal die Akustik getestet. | Bild: Jakober, Stephanie

Da immer die Gewährleistung beachtet werden muss, können nicht alle Aufgaben in Eigenleistung realisiert werden. Doch das Anbringen der Folie und die Auflattung der Fassade, wie das anschließende Anbringen der Sichtverschalung wird von den Grüningern übernommen. Wobei immer das Wetter eine Rolle spielen wird. Gibt es früh Schnee, kann auch nicht mehr gearbeitet werden.

Im FC-Heim liegt die Helferliste aus

Hauptsächlich finden die Arbeitseinsätze am Wochenende statt, doch „wir versuchen auch, einen Arbeitstrupp aus Rentnern und Schichtarbeitern zusammenzustellen, der unter der Woche im Einsatz sein kann“. Im FC-Heim liegt auch die Helferliste aus, in die man sich eintragen kann.

„Hier sind viele fleißige Hände im Einsatz“, lobt OB Pauly und fügt hinzu: „Das hat nicht nur symbolischen Charakter, sondern hilft uns auch beim Sparen. Und es zeigt, dass die Grüninger hinter ihrer Halle stehen.“ Im August soll dann mit der Einweihung der Halle auch richtig gefeiert werden.