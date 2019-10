Innovative Exoten in einer Region der Feinmechanik: Wie sich die Südbadischen Gummiwerke in Neudingen fit machen für den Weltmarkt

Die Geschichte

Seit 1954 residieren die Südbadischen Gummiwerke am Neudinger Ortseingang. In der wechselhaften Geschichte ragen eine Umsatzkrise in den 1970er Jahren, die Aufstockung des alten Bürogebäudes 2008 und der Einstieg in die Kunststoff-Produktion 2015 heraus. SBG fertigt für die Branchen Automotive, Medizin, Sicherheitstechnik, Steuer- und Regeltechnik und die optische Industrie. (wur)