von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Das Riesenvereinsunternehmen SV Aasen, des mit Abstand größten Vereins in der Ortschaft, läuft perfekt. Für aktuell 678 Mitglieder organisieren die Vorstandsmitglieder ein umfangreiches Fußball- und Breitensportangebot, Feste und den Ausbau der Sportanlagen.

Schriftführer Erik Stöckle stellte vor, was dazu im Einzelnen im vergangenen Jahr zum 90-jährigen Bestehen des SV Aasen gelaufen ist. Die solide Finanzlage belegte Kassierer Thomas Heide mit detaillierten Zahlen.

Im Mittelpunkt standen die Berichte der Übungsleiter. Besonders erfreulich sei der vierte Platz der Kreisliga A. Der Aasener AH-Fußball wird inzwischen von einem Team geleitet. Die AH-Sportgruppe bietet für über 50 Teilnehmer ein umfangreiches Freizeitprogramm an. Die Damenmannschaft zählt derzeit 19 Spielerinnen. "Die Mädels verbessern sich von Spiel zu Spiel", sagt Trainer Erik Stöckle. 70 Kinder und Jugendliche werden derzeit von Jugendleiter Stefan Maus und seinem Trainerteam in den Juniorenmannschaften und bei den Bambinis betreut.

Mit zehn Gruppen nimmt der Freizeitsport großen Raum ein. Dazu zählen die verschiedenen Kinderturngruppen, Herren- und Damengymnastik, Badminton und die Herren- und Damen-Fitnessgruppe. Für den Kinderturnbereich wünscht Konrad Fischer sich noch weitere Übungsleiter.

Bei den Wahlen wurden der geschäftsführende Vorstand Werner Merkle, der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Hall und die Jugendleiter Stefan Maus, Gerd Sieger und Lothar Meier in ihren Ämtern bestätigt. Siegfried Hauger, Jürgen Maier und Karl Merkle wurden für 50-jährige Treue zum Verein ausgezeichnet.

Am 10. April führt der Sportverein wieder eine Alteisensammlung durch. Am 18. und 19. Mai wird ein kleines Sportfest mit Jugendturnieren und Jugendspielen gefeiert. Zwei Profimannschaften wollen in diesem Jahr auf dem Gelände des Sportvereins Aasen trainieren.