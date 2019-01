von Autorenzeile

Donaueschingen – Der Agrartag ist ein wichtiger Termin im Kalender der regionalen Landwirtschaft. Hier werden Zukunftsfragen und künftige Herausforderungen in Vorträgen und Workshops beantwortet. Der Branchentreff am Samstag, 26. Januar, der ab 9 Uhr bei freiem Eintritt in den Donauhallen stattfindet, wird vom Maschinenring Schwarzwald-Baar und den BLHV-Kreisverbänden Donaueschingen und Villingen organisiert.

Bezirksgeschäftsführer Oliver Maier vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband und Geschäftsführer Rainer Hall vom Maschinenring Schwarzwald-Baar freuen sich schon wieder auf den Agrartag am 26. Januar in den Donauhallen. Bild: Veranstalter | Bild: Veranstalter

Peter Hauk spricht

Als Höhepunkt der Veranstaltung gilt der der Auftritt von Peter Hauk. Der Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz wird eine Einschätzung zur Zukunft der baden-württembergischen Landwirtschaft geben und beschreiben, wie er und sein Ministerium die Landwirte in Baden-Württemberg bei den anstehenden Herausforderungen unterstützen möchten. Der Präsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV), Werner Räpple, wird unmittelbar vor dem Minister sprechen.

Tipps zur Gülle-Ausbringung

Auf die digitale Zukunft der Landwirtschaft wird der Geschäftsführer der Maschinenringe

Deutschland, Erwin Ballis, eingehen: Er schließt in seinen Vortrag auch die Chancen und Risiken von Big Data ein. Gleich nach der offiziellen Eröffnung im Bartok-Saal leitet Andreas Zentner von der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein in Österreich den Workshop Gülle-Ausbringung im Vergleich. Im Workshop sollen Maßnahmen zur Emissionsminderung sowie die Vorteile der bodennahen Ausbringung für die Landwirtschaft aufgezeigt werden.

Großen Zuspruch wird gewiss wieder eine zweistündige Pflanzenschutz-Sachkunde-Fortbildung erfahren. Darüber hinaus veranstaltet der Fachverband Biogas im Rahmen des Agrartags sein Regionalgruppentreffen Schwarzwald. Der Fachverband bietet hierzu vormittags ein interessantes Vortragsprogramm auf der Empore des Bartok-Saals an.

Die räumliche Trennung zwischen Vortragssaal und Ausstellung sorgt dafür, dass sowohl der Bereich der landwirtschaftlichen Messe im Bartok-Saal als auch der Vortragsbereich im Strawinsky-Saal angemessene Rahmenbedingungen erfahren. Im Foyer des Strawinsky-Saals findet beim Kaffee-Treff stets ein reger Austausch unter Berufskollegen statt.