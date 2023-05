Wie der Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica in einer Pressemitteilung informiert, habe der Netzbetreiber jetzt einen neuen 5G-Standort in Wolterdingen errichtet. Er befindet sich in der Straße „Am Hardtwald“. Laut O2 sollen weitere folgen.

Die 5G-Verbindung soll höhere Downloadgeschwindigkeiten und kürzere Reaktionszeiten bei der mobilen Datennutzung bieten. Zudem sei 5G die Grundlage für industrielle Netze – unter anderem für die Vernetzung von Maschinen und Anlagen in der Produktion und Logistik – sowie für künftige Anwendungen wie das autonome Fahren.