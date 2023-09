Über dem Brigachtal gibt es an diesem Wochenende was zu sehen. Denn beim internationalen Modellballontreffen wird es wieder bunt am Himmel.

Vom Rathaus in den Himmel

Es findet vom Freitag, 15. September, bis Sonntag, 17. September, statt. Am Freitagabend werden die Besucher gegen 19.30 Uhr vom Brigachtal zur Nachsorgeklinik Tannheim fahren und dort mit dem Glühen am Himmel eine Freude bereiten.

Einen Tag später, am Samstag, werden die Modellballons dann vom Brigachtaler Rathaus aus gen Himmel steigen. Es wird außerdem auch Wettfahrten geben, die Prämierung der Sieger ist für den Sonntag um 14 Uhr bei der Pizzeria Bahnhof in Brigachtal geplant.

Modellballonglühen beim Dorfhaus in Überauchen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Das Internationale Modellballontreffen hat sich zu einem festen Termin im Kalender entwickelt und findet regelmäßig statt. Organisator ist Richard Bölling.