von Klaus Dorer

Brigachtal – Der Brigachtaler Akkordeonverein setzte am Wochenende die erfolgreiche Konzertreihe, „conTakte“ fort und ließ sich erneut etwas Besonderes einfallen. Das überregional bekannte Mundharmonika-Quartett „Harmonicamento“ aus Trossingen war als musikalischer Höhepunkt eingeladen. Als „absolute Weltklasse“ umschrieb Anette Hildebrand, derste Vorsitzende des Akkordeonvereins, die Formation schon bei der Begrüßung. Und in der Tat, das Quartett bot bei seinem Auftritt von Klassik bis zur Unterhaltungsmusik so ziemlich alles. Zum Quartett gehören Brigitte Burgbacher, Kathrin Gass und Gerhard Müller. Birgit Käfer, die vierte im Bunde, hatte als waschechte Brigachtalerin quasi ein Heimspiel.

Einen weiten Bogen von Klassik bis zur Unterhaltungsmusik bieten: Gerhard Müller (von links), Kathrin Gass, Brigitte Burgbacher und Birgit Käfer. Das Quartett Harmonicamento aus Trossingen begeistert bei ihrem Auftritt in Kirchdorf. | Bild: Klaus Dorer

Schon der Einstieg gelang eindrücklich. Was aus den kleinen Instrumenten herauskommt, brachte die Besucher sichtlich zum Staunen. Trotz ihrer geringen Größe sind die Instrumenten doch ziemlich schwer. Eine Akkord-Mundharmonika, wie sie Birgit Käfer spielt, wiegt über 1,3 Kilogramm. Noch schwerer ist die Bass-Mundharmonika von Brigitte Burgbacher. Sie wiegt 1,6 Kilogramm. Mit Tennis halte sie sich fit, um das Instrument stemmen zu können, erzählte sie mit einem Schmunzeln. Im Laufe des 45-minütigen Auftritts gab das Quartett viele bekannte Melodien zum Besten. Dazu gehörte auch „Sorbas“, jener weltberühmte Tanz aus dem gleichnamigen Film. Aber auch ein Stück des legendären Mundharmonika-Spielers Jerry Murad erklang.

Dass auch ein Waschbrett und eine historische Schreibmaschine zum Einsatz kamen, quittierten die Zuhörer mit einem Schmunzeln. Neben den Stargästen kamen auch die einzelnen Orchester und Spielgruppen zum Zug. Gestartet war der Abend mit der Seniorenformation Phantasten unter der Leitung von Mario Nortmann. Sie bot einen Eröffnungsmarsch mit eingängiger Melodie. Es folgte ein freundliches „Bonjour“. Die Mundharmonika-Spielgruppe unter Leitung von Birgit Käfer bot ein Beatles-Medley mit den Welthits Yesterday, A Hard Day’s Night und Penny Lane. Weiter ging es mit dem Jugendorchester unter der Leitung von Mario Nortmann. Der Nachwuchs lieferte mit der Pop Collection einen wahren Hörgenuss.

Das Jugendorchester unter der Leitung von Mario Nortmann liefert mit Pop Collection, einer modere Suite in drei Sätzen, einen wahren Hörgenuss. | Bild: Klaus Dorer

Nach der Pause betrat das erste Orchester unter der Leitung von Uta Borho die Bühne der Kirchdorfer Festhalle. Alcazar, eine Ouvertüre mit spanischen Flair, war das erste Stück. Es folgte mit Para una Desedida eine melancholische Ballade. Als Solistin brillierte Birgit Käfer. Es folgten drei weitere Stücke. Die drei Musketiere ist das Wertungsstück, mit dem der Verein Ende Mai beim „World Music Festival“ in Innsbruck antreten wird. Zum Schluss wurde das Stück „Conga“ vorgetragen, das einst Gloria Estefan berühmt machte. Den gemeinsamen Abschluss mit allen Akteuren bildet das rasante Stück „Balkanfieber“, von Matthias Anton und Hans-Günther Kölz.