von SK

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist im Schwarzwald-Baar-Kreis in den letzten Tagen rückläufig gewesen und lag an fünf Tagen hintereinander unter dem Wert von 50. Damit treten ab Freitag, 11. Juni, zusätzliche Erleichterungen ein. Gleichzeitig werden auch die Öffnungsschritte 2 und 3 in Kraft treten, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Treffen

Es sind nun wieder Treffen von zehn Personen aus drei Haushalten möglich, im Einzelhandel fällt ein Großteil der Auflagen weg (Öffnen ohne Termin und Testpflicht). Auch die Gastronomie darf nun wieder länger geöffnet haben.

Bücherei und Sport

Die Bücherei Kaisertörle ist ab kommender Woche wieder normal geöffnet, das Rathaus ab Montag 21. Juni ohne Terminvereinbarung, die Tourist-Information ist für Gäste bereits wieder geöffnet. Auch der Sportbetrieb in den Hallen kann ab kommenden Montag wieder unter Auflagen beginnen.

„Wir freuen uns über die rückläufigen Infektionszahlen im Landkreis und auch in Bräunlingen. Wir danken den Bürgerinnen und Bürgern für ihren Einsatz bei der gemeinsamen Kraftanstrengung die Infektion einzudämmen. Jetzt kommen weitere Öffnungsschritte. Dennoch müssen wir weiterhin vorsichtig sein, da sich Zahlen immer wieder schnell ändern können“, so Bürgermeister Micha Bächle, Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche und die stellvertretende Hauptamtsleiterin Yvonne Roth, die gemeinsam den kommunalen Krisenstab bilden.

Unterstützung für die Vereine

Ab kommenden Montag ist auch der Vereinssport unter Auflagen in den Sporthallen wieder möglich. Man habe zudem vereinbart, dass auf die Sommerferienbedingte Schließung der Sporthalle verzichtet wird, um die Sporttreibenden Vereine zu unterstützen.

Rathaus ab 21. Juni wieder ohne Terminvereinbarung geöffnet

Der Besuch auf dem Rathaus, der Tourist-Info und der Ortsverwaltung Döggingen war während der vergangenen Wochen und Monate nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. „Wir freuen uns, dass sich die Infektionszahlen zum Positiven entwickeln und wir nun das Rathaus ohne vorherige Terminvereinbarung für unsere Bürgerinnen und Bürger öffnen können“. Die Türen bleiben allerdings weiterhin geschlossen, sodass vor dem Rathausbesuch geklingelt werden muss. Gerne können auch weiterhin die alternativen Kontaktmöglichkeiten genutzt und vor dem Rathausbesuch ein Termin vereinbart werden. Dies vermeidet Wartezeiten. Es gelten aber weiterhin Maskenpflicht und die Abstandsregelungen. Die Tourist-Information hat bereits seit der zweiten Juni-Woche wieder geöffnet