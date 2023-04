Das Landratsamt Schwarzwald-Baar nennt in einer Mitteilung umfangreiche Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten als Grund für die anstehenden Teilsperrungen. Ab Dienstag, 2. bis Freitag, 5. Mai kommt es zu dem Einsatz der Straßenmeisterei Hüfingen im Tunnel Döggingen.

Am Dienstag, 2. Mai, wird zuerst die Nordröhre in Fahrtrichtung Freiburg von 20 bis etwa 24 Uhr voll gesperrt. Nachdem die Sperrung der Nordröhre aufgehoben ist, wird die Südröhre in Fahrtrichtung Donaueschingen von etwa 0.30 bis spätestens 5 Uhr gesperrt. Die Umleitungen erfolgen über die ausgewiesenen Bedarfsumleitungsstrecken U1 und U2.

Am Mittwoch, 3. Mai, wird die Nordröhre in Fahrtrichtung Freiburg von 20 Uhr bis spätestens 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke U1 umgeleitet.

Gemeindeverbindungsstraße wird gesperrt

Am Donnerstag, 4. Mai, ist die Südröhre in Fahrtrichtung Donaueschingen von 20 bis spätestens 5 Uhr voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die U2. Der Verkehr wird über die Behelfsabfahrt vor der Gauchachtalbrücke ausgeleitet. Aus Sicherheitsgründen wird die Gemeindeverbindungsstraße ab dem Ortsende Unadingen in Fahrtrichtung Döggingen bis zur Einmündung der Behelfsabfahrt gesperrt.