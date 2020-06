Donaueschingen vor 5 Stunden

Veranstalter haben noch Hoffnung für die nächste Auflage des Schwarzwald-Marathons im Oktober

Am 10. und 11. Oktober sollen wieder die Läufe des Schwarzwald-Marathons in Bräunlingen stattfinden. Aber Corona stellt natürlich auch dies in Frage. Bis August soll eine Entscheidung fallen.