Immer wieder Lärmbelastungen auf dem Schulhofspielplatz und im Umfeld der Stadthalle, zum Teil in kaum auszuhaltender Lautstärke: Mit solchen Beschwerden haben sich jetzt Anwohner in einem dringenden Schreiben an die Stadt Bräunlingen gewandt.

Das Ziel: Vor allem in der Zeit nach 19 Uhr soll der belastende, unerträgliche Lärmpegel deutlich gemildert und die Einhaltung der Benutzungszeiten kontrolliert werden.

Nun hat die Stadt reagiert und will im Schulhofbereich durch einen neu engagierten Sicherheitsdienst für die Einhaltung der Platzordnung und der Benutzungs- und Ruhezeiten sorgen.

Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche hat den Gemeinderat informiert und dabei die Beschwerden der Anwohner als berechtigt bezeichnet. Die dortige Situation, vor allem nach 19 Uhr, sei teils „unerträglich“.

Inzwischen wurde auch schon die Polizei eingeschaltet, doch gelegentliche Kontrollen haben der Lärmbelästigung kaum Einhalt geboten. Der Lärm außerhalb der Öffnungszeiten komme nicht nur von Kindern, sondern auch von jungen Leuten und Erwachsenen, die teils längere Zeit dort verweilten.

Wann ist es erlaubt?

Nach der beim Spielplatz aushängenden Verordnung ist ein Aufenthalt im dortigen Bereich nur zu bestimmten Zeiten erlaubt. Außerhalb der Schulzeiten darf der Schulhof mit Spielplatz folgendermaßen benutzt werden: Vormittags ist die Nutzung von Montag bis Samstag von 8 bis 12 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 12 Uhr erlaubt. Am Nachmittag gilt im Sommer – über den Zeitraum von 1. April bis 30. September – eine Nutzungserlaubnis von 14 bis 19 Uhr. Im Winter – über den Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. März – ist die Nutzung von 14 bis 18 Uhr gestattet.

Anwohner berichten, dass sich kaum jemand an die aushängenden Benutzerzeiten halte. Vor allem die Ruhezeiten von 12 bis 14 Uhr würden kaum eingehalten. Auch am Abend nach 19 Uhr sei viel Lärm auf dem Spielplatz zu hören, dies durch lautes Schreien, etwa beim Fußball spielen.

Über 20 Kinder mit Erwachsenen

Zum Teil seien mehr als zwanzig Kinder mit Erwachsenen außerhalb der Öffnungszeiten auf dem Schulhof. Manchmal sei sogar bis fast 23 Uhr Lärm festzustellen.

Die Stadtverwaltung hofft, dass durch die Einschaltung eines Sicherheitsdienstes, der unter anderem die Ruhezeiten um die Mittagszeit und am Abend überwachen soll, die Situation vor allem in der wärmeren Jahreszeit für die Anwohner erträglicher wird. Die aktuelle Situation wird im Blick behalten