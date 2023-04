Im Oktober 2022 machten die zwei Bräunlinger Jungunternehmer Fabian Dillmann und Simon Walter mit ihrer neuen Geschäftsidee auf sich aufmerksam. Das Duo, das sich Bread Brothers (Brot-Brüder) nennt, hat damals vier Brotbackmischungen auf den Markt gebracht.

Das Versprechen: Auch ungeübten Backofenbesitzern soll es damit möglich sein, ganz einfach, ohne mühsames Kneten zuhause selbst leckere Brote zu backen, frei von künstlichen Zusatzstoffen und hergestellt mit Zutaten aus der Region.

Lediglich die Backmischung muss mit Wasser angerührt werden. Dieser Teig wird dann über Nacht quellen gelassen und nach Anleitung gebacken. Das traf den Nerv der Zeit.

Gründer werden überrannt

Die Nachfrage nach den neuen Bräunlinger Backmischungen war in der Startphase enorm und hatte selbst die beiden Gründer überrascht. „Wir sind regelrecht überrannt worden“, erinnern sich die beiden Gründer an den Verkaufsstart im Rahmen der Kilbig sowie im Sortiment der der ortsansässigen Metzgerei Rosenstihl.

Doch wie ging es danach weiter? Wie geht es den Jungunternehmern heute, rund ein halbes Jahr später? Wurde ihre Idee zu einem Erfolg, oder hat das Interesse nachgelassen?

So reagieren sie auf Lieferschwierigkeiten

„Nach dieser Zeit hatten auch wir, wie in vielen anderen Branchen, Lieferschwierigkeiten“, erklärt Fabian Dillmann. Die Verpackungstüten gingen aus und wurden nicht nachgeliefert. „Wir haben dann angefangen, die Tüten selbst zu basteln.“

An dieser Maschine werden die befüllten Backmischungen verschweißt. Bislang ist das vor allem Handarbeit. | Bild: Fröhlich, Jens

Über andere Quellen bestellten sie das Rohmaterial, ließen den Druck aufbringen, falteten und verschweißten die Bögen selbst in ihren Geschäftsräumen, alles lebensmittelkonform. Weitere Verkaufsstellen kamen hinzu, zum Beispiel der Edeka-Markt in Löffingen und ein Café nahe Berlin. Die Verkaufszahlen stiegen weiter.

VS-Villingen Versicherungs-App: Wie Marius Simon aus VS-Obereschach die Branche revolutionieren möchte Das könnte Sie auch interessieren

Auch das Geschäft über die Internetseite brot-box.de floriert. Bis heute haben die Jungunternehmer eigenen Angaben zufolge eine Anzahl an Backmischungen im sechsstelligen Bereich verkauft.

Messe als Sprungbrett genutzt

Ein wichtiger Baustein für diesen Erfolg war die Teilnahme an der Messe Grüne Woche in Berlin im Januar 2023. „Dort kamen unsere Backmischungen richtig gut an. Wir haben jetzt auch viele Kunden aus der Hauptstadt“, freuen sich Dillmann und Walter.

Neben vielen neuen Kontakten erhielten sie dort auch die Möglichkeit, ihre Geschäftsidee später vor Mitgliedern der Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG in Frankfurt vorzustellen. „Auch dort kam unser Konzept gut an“, so Dillmann.

Schwarzwald-Baar Mikroplastik: Wie Hochschul-Absolventen aus einem Problem eine Chance machen Das könnte Sie auch interessieren

Nun sind sie eingeladen, sich in dieser Woche mit einem eigenen Stand beim Markant Handelsforum in Karlsruhe zu präsentieren. Eine riesige Chance für das junge Unternehmen, denn dort sind die Entscheider der großen Handelsunternehmen auf der Suche nach neuen Produkten für ihre Ladentheken.

Sollte eine große Handelskette auf die beiden Brot-Brüder aufmerksam werden und deren Backmischungen in ihr Produktsortiment aufnehmen, dann könnte die kleine Produktionsstätte in Bräunlingen auf einen Schlag zu klein werden.

Brot-Brüder setzen auf gesundes Wachstum

Doch so weit ist es noch nicht. Dillmann und Walter planen ihre Zukunft lieber etwas zurückhaltender und setzen auf ein gesundes Wachstum. „Wir haben noch nie einen Kredit aufgenommen“, sagen die beiden. Das soll auch so bleiben. Alle Investitionen, die getätigt werden, müssen zuvor selbst erwirtschaftet werden.

Donaueschingen Mit sanftem Druck zu aufrechter Haltung – Nadine Hugendubel aus Donaueschingen entwickelt ein Shirt mit besonderer Funktion Das könnte Sie auch interessieren

So auch die geplante Automatisierung der Abfüll- und Verpackungsanlage, die sich die beiden auf ihre Wunschliste geschrieben haben. Bislang muss jede einzelne Backmischung manuell befüllt und verschweißt werden. Auch Versand und alle Bürotätigkeiten übernehmen Dillmann und Walter selbst.

Immer mehr Nachfrage: Simon Walter und Fabian Dillmann wollen ihre Abfüll- und Verpackungsanlagen modernisieren und automatisieren. | Bild: Fröhlich, Jens

Drei Stunden Arbeit täglich sind dafür nötig – das alles nach ihren eigentlichen Vollzeitberufen. Viel Freizeit bleibt da nicht mehr. Die Einstellung eines Mitarbeiters für Verpackung und Versand steht daher ebenfalls im Raum. „Auch ein Lagerraum wäre wichtig“, erzählt Walter, um flexibler auf Lieferengpässe oder größere Bestellungen reagieren zu können.

Donaueschingen Wie Tobias Zürcher seine Bierbankidee zum Geschäft macht Das könnte Sie auch interessieren

„Und im Sommer bringen wir ein neues Produkt auf den Markt“, kündigt Dillmann an. Burger-Brötchen zum selber backen.