Im Bräunlinger Stadtwald kam es am Samstag zu einem Unfall beim Fällen eines Baumes. Wie die Polizei ferner mitteilt, war ein 52-jähriger Mann gegen 9.30 Uhr mit dem Fällen beschäftigt und wurde durch einen umstürzenden Baum erfasst und schwer verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern noch an, heißt es, „augenscheinlich fiel der Baum nicht so, wie vorhergesehen.“ Zur Rettung des schwer verletzten Waldarbeiters waren die Feuerwehr Döggingen sowie die Bergwacht im Einsatz. Letztlich konnte der Mann mittels einer Seilwinde des Rettungshubschraubers hochgehievt und in ein Klinikum geflogen werden.

Zweiter Unfall

Auf der Südbaar ist es bereits der zweite schwere Waldarbeiterunfall in wenigen Wochen. In Blumberg kam es erst Anfang Oktober zu einem tödlichen Unfall, bei dem ein Mann in seinem Privatwald beim Fällen von einem Baum erschlagen wurde.