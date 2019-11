Wenn viele offene Feuer in der Bräunlinger Innenstadt brennen, viel Stockbrot und Würste darüber gebraten werden und die Zähringerstraße vom Stadttor bis zum Kelnhofvorplatz in ein adventliches, heimeliges Licht getaucht ist, dann ist „Bräunlingen leuchtet“ angesagt.

Viele Geschenkartikel, Basteleien und auch Leckereien werden bei Bräunlingen leuchtet angeboten. | Bild: Dagobert Maier

So auch am Samstagabend bei der zwölften Auflage. Alle Gäste, darunter auch viele Familien mit Kindern, genossen den adventlichen Abend, der in einem besonderen Licht eine heimelige, spätherbstliche Atmosphäre und Stimmung verbreitete. Bürgermeister Micha Bächle freute sich über die hohe Teilnehmerzahl: „Ich bin sehr erfreut über die sehr gute Resonanz durch den Einzelhandel sowie die Geschäfte und auch über die vielen Besucher, die nach Bräunlingen kommen“. 24 Einzelhändler und Gruppen sorgten für ein umfangreiches Angebot vom Kunsthandwerk über Spiele, viel Aufwärmendes und Speisen.