Bernhard Hauser und Albert Frey haben ein weiteres Abenteuer auf einem großen europäischen Fluss erlebt – der Moldau. Die beiden Bräunlinger Abenteurer, die schon in der Vergangenheit lediglich mit dem Kanu große Strecken auf dem Wasser zurückgelegt haben, sind dieses Mal 330 Kilometer in Tschechien unterwegs gewesen.

Im Slapy-Stausee vor Prag. | Bild: Privat

Bräunlingen Abenteuer-Reise bis ans Meer: Bräunlinger Bernhard Hauser und Albert Frey durchfahren den Rhein Das könnte Sie auch interessieren

In Richtung Prag

Über Passau und den Bayerischen Wald ging es bis zum Einstieg in die Moldau. Der erfolgte in der kleinen Gemeinde Lenora im Böhmerwald. Von dort aus ging es dann in Richtung des großen Reiseziels, die Hauptstadt der tschechischen Republik, Prag.

Das Ziel ist erreicht: Bernhard Hauser (links) und Albert Frey vor dem beeindruckenden Panorama der tschechischen Hauptstadt Prag. Hier verbrachten sie noch zwei Tage. | Bild: Privat

Bräunlingen Auf sie wartet ein neues Abenteuer: Bernhard Hauser und Albert Frey greifen wieder zum Paddel Das könnte Sie auch interessieren

Eine der schönsten Touren

Die diesjährige Fahrt beschreiben die beiden Reisenden als „wirklich eine der schönsten Touren“. Von den insgesamt 330 Kilometern sei es etwa 220 Kilometer auf Stauseen vorwärts gegangen, das heißt: in stehendem Wasser. Ohne entsprechende Strömung ist das mit mehr Aufwand verbunden, es muss kräftiger gepaddelt werden.

Zum Erlebnis gehört auch die beeindruckenden Natur, wie hier der sich spiegelnde Waldi Im Naturschutzgebiet „Sumava“ an der Warmen Moldau. | Bild: Privat

Bräunlingen R(h)ein ins große Schlauchboot-Abenteuer! Das könnte Sie auch interessieren

Hindernisse zu überwinden

Anstrengend sei es in der Vergangenheit vor allem immer dann geworden, wenn es mehrere Tage ohne Unterlass geregnet habe. In dieser Hinsicht hatten die beiden Bräunlinger dieses Mal Glück. Lediglich drei Gewitter mussten sie bis nach Prag überstehen. „Eine herrliche Landschaft und super Wetter, meist um die 30 Grad im Schatten“, beschreibt Hauser. Ganz einfach wurde es auch hinsichtlich der zu überwindenden Hindernisse nicht: „Insgesamt zehn große Stauwerke und viele kleinere Stauwehre“, sagt Hauser. Und auch mal ein über den Fluss gestürzter Baum. Schließlich gelangten Hauser und Frey wohlbehalten an ihr Ziel. In Prag verbrachten sie schließlich zum Abschluss noch zwei Tage.

Wildwasser-Abenteuer: Da spritzt die Moldau-Gischt, wenn Bernhard Hauser und Albert Frey flussabwärts sausen. | Bild: Privat

Albert Frey wirft einen Blick auf die Abfahrt vor dem Schloß von Cesky Krumlov. | Bild: Privat

Unfahrbares Hindernis vor Budweis. | Bild: Privat

Auf dem Weg in Richtung Prag gibt es immer wieder Hindernisse zu überwinden. | Bild: Privat