Das Neubaugebiet am Bregenberg gewinnt zunehmend an Form. "Das ist ein großer Schritt für das Baugebiet", sagte Bürgermeister Micha Bächle, nachdem der Gemeinderat den Bebauungsplan-Entwurf einstimmig beschlossen hat. Zudem soll der erste Bauabschnitt als Ganzes umgesetzt werden. Wichtig sind die Schritte vor allem auch, weil die Stadtverwaltung hier schnellstmöglich in die Erschließung gehen und schon bald die ersten Grundstücke verkaufen möchte.

Das Projekt gehört zu den kosten-intensivsten im städtischen Haushalt. Entsprechend hatten die Stadträte auch etliche Fragen an die zuständigen Planungsbüros. Bereits zuvor gab es etliche Anregungen, die im Bebauungsplan berücksichtigt werden sollten. Einige davon konnten auch übernommen werden: Der durchgängige Grünstreifen, der das Gebiet von Nord nach Süd durchzieht, wurde verkürzt. Außerdem wurde die Regelung in Bezug auf die Dachformen im Gebiet offener gestaltet. "Wir halten da nur noch die Gebäudehöhen-Beschränkung", erklärte Sabine Bockhacker vom Esslinger Planungsbüro Project.

Ausreichend Platz? Neu in der Planung ist ein Fußweg im westlichen Bereich, hin zur Goethestraße, ebenso wie ein Anschluss im Osten an den bereits vorhandenen Feldweg. "Wir haben uns gefragt, was wir machen, wenn die Straße im Süden aus irgendeinem Grund zu wäre. Dann kommen Rettungsfahrzeuge nicht mehr durch. Das wäre nicht zu verantworten", so die Planerin. Der Fußweg im Westen könne dann auch als Zufahrt für Feuerwehr und Rettungswagen dienen. Dieser Punkt, sowie der vorhandene Platz an geplanten Kreuzungen im Neubaugebiet entfachte im Gremium schließlich eine angeregte Diskussion. Ob nicht der Zugang zum Feldweg besser geeignet sei? FDP-Stadtrat Armin Ewald zeigte sich davon überzeugt. Und auf CDU-Stadtrat Thomas Helds Frage, wie während der Bauphase Tieflader oder Kran in den nördlichen Bereich des Gebietes kommen, antwortete Achim Schmielau vom für die Erschließung zuständigen Ingenieurbüro Fritz Spieth: "Wir planen keine Rennbahn. Die Feuerwehr wird durchkommen." Wenn für den Hochbau allerdings ein Tieflader kommen müsse, werde man eventuell bei der Stadt einen Antrag stellen müssen, ob der Seitenstreifen genutzt werden könne. Die Darstellung auf dem Plan täusche allerdings auch ein wenig über die tatsächlichen Größenverhältnisse hinweg, so Schmielau. Geplant sei jedoch alles nach den geltenden Richtlinien. "Wir haben auch schon Buswenden nach DIN geplant und der Bus fährt jetzt durch den Dreck", so Armin Ewald. Wenn erforderlich, werde man dort allerdings noch etwas abändern, sagte Bürgermeister Bächle.

Wasserversorgung: Für das neue Gebiet soll es einen Hochbehälter geben. Zwar bestätigen Untersuchungen, dass kein Löschwasserbehälter notwendig sei, aber im oberen Bereich der Goethestraße sei der Wasserdruck zu gering: "Da kommen sonst nur Tropfen", erklärte der Planer. Man arbeite daran und sei guter Dinge, das der Behälter bereits stehe, wenn die ersten Bewohner kommen. Der bereits bestehende Hochbehälter werde erhalten. Damit, so Micha Bächle, erreiche man eine Verbesserung für das gesamte Wassernetz. "Es war auch die Intention, das so zu handhaben", sagte der Bürgermeister.

Interessenten: Die Erschließung beider Bauabschnitte am Stück stand für den Gemeinderat noch zur Disposition, abhängig von den bisherigen Interessenten für das Gebiet. "Über 30 haben bereits konkret einen Bauplatz angekreuzt, den sie gerne hätten. 45 haben gesagt, dass sie einen Platz haben wollen", so Bächle. "Es soll bloß nicht so laufen wie im Industriegebiet. Dort hieß es auch erst, es gebe Interesse, jetzt ist es weg", so Armin Ewald.

