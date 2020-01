Klimaziele werden auch in kleinen Schritten erreicht. So wie etwa bei den Bräunlinger Altstadtleuchten. Von insgesamt 50 Stück werden 2020 die ersten 25 mit einer modernen LED-Technik ausgestattet. Neu kommt hier allerdings lediglich die Technik im Inneren der Leuchte dazu. Das gusseiserne Äußere bleibt. Es passt zur historischen Altstadt. Vor dem Rathaus ist die Leuchte auch schon mit den neuen LEDs ausgestattet.

Eine ist komplett neu

Es gibt in der Stadt jedoch eine Leuchte, die bereits komplett ausgetauscht wurde. Es handelt sich dabei um jene, die beim Spitalplatz vor etwa zwei Jahren von Filou umgelegt wurde. Filou ist der rund 1000 Kilogramm schwere Stier der Bräunlinger Narrenzunft, der damals beim Umzug etwas tapsig an die Leuchte geraten ist. Hier konnte eine komplett neue aufgestellt werden, da man sich hier außerhalb des Bereiches der Altstadt befindet.

Volle Absicht

Nun mag manch einer hier von „tapsig“ sprechen. Man könnte dem Stier auch unterstellen, dass es seine volle Absicht war, die Altstadtleuchte an dieser Stelle zu fällen. Nicht aus Zerstörungswut, sondern, um den alten Energiefresser durch eine moderne und stromsparende Variante ersetzen zu lassen. Gerade in Zeiten, in denen die Gattung des Rindviehs im Verruf steht, etliche klimaschädliche Gase zu produzieren, wollte Filou damit eventuell nur seine eigene Klimabilanz nachhaltig verbessern. Ein regelrechter Klimaaktivist.

Seinem guten Beispiel folgend ersetzt nun auch die Stadt die restlichen Altstadtleuchten auf dem Spitalplatz gegen stromsparende Laternen. Was für ein tierisches Vorbild.