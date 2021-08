Blumberg vor 5 Stunden

Wird der B 27-Kreisel an der Blumberger Stadteinfahrt künftig nicht mehr dekoriert? Das sagt die Stadtverwaltung dazu

Der Kreisel auf der B 27 an der Blumberger Stadteinfahrt ist seit Jahren ein Hingucker. In liebevoller Kleinarbeit schmücken Bauhof und Stadtgärtnerei den Bereich mit jahreszeitlich passenden Motiven – normalerweise. Doch jetzt wird der gewohnte Schmuck vermisst. Was ist da los?