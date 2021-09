Verletzungen zugezogen hat sich eine Rollerfahrerin bei einem Unfall am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Blumberg. wie die Polizei weiter mitteilt, fuhr die 18-Jährige mit einem Piaggio Motorroller von Riedöschingen nach Blumberg.

Beim Ausweichen von Rollsplitt sei sie ins Schlittern gekommen und habe sich leicht verletzt.

Bräunlingen Warum das Bräunlinger Mühlentor gesperrt ist und was ein Lastwagen damit zu tun hat Das könnte Sie auch interessieren

Ein Rettungswagen brachte die junge Frau in eine Klinik. Ihren Roller, an dem Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand, holte ein Angehöriger ab.