Der Gemeinderat erlebte am Donnerstag eine Sternstunde. In Riedböhringen wollen zwei Bürger ein Baugebiet mit 24 Plätzen privat erschließen, das Servicehaus Sonnenhalde plant einen Erweiterungsbau samt Tagespflege und Appartements für das Personal, und die Baufirma Steuer in Kommingen will erweitern. Bei allen drei Vorhaben bestachen die Vortragenden durch kurze, anschauliche Schilderungen und griffige Antworten auf die gestellten Fragen des Gemeinderats. Für Blumberg bedeutet dies Wohnraum und Arbeitsplätze und damit ein Stück Zukunftssicherung.

Blumberg Wie die Baufirma Steuer in Kommingen neue Arbeitsplätze schaffen will Das könnte Sie auch interessieren

Wie innovativ die Firmen unterwegs sind, zeigt sich unter anderem an Dominik Steuer: Der 32-Jährige ist seit Sommer Geschäftsführer im Bereich Hochbau. Das Nutzen der Digitalisierung gehört bei Steuer zum täglichen Alltag, und die Firma beschäftigt sich auch mit künstlicher Intelligenz. So ist Dominik Steuer in ein innovatives Forschungsprojekt am Karlsruher Institut für Technologie eingebunden. Dabei erforschen die Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen, wie mit Hilfe künstlicher Intelligenz volkswirtschaftlich relevante Ökosysteme ins Leben gerufen beziehungsweise unterstützt werden können. Auch das klingt zukunftsweisend.