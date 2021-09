Bei einer Polizeikontrolle am Mittwoch auf der B 27 an der Blumberger Stadteinfahrt fiel den Beamten ein Autofahrer auf. Bei einem 31-jährigen Dacia-Fahrer fanden die Beamten geringe Menge an Drogen. Außerdem bemerkten sie, dass der Mann erkennbar unter deren Einfluss stand, was ein Drogenvortest bestätigte.

Baar Welche Rolle die Drogenkriminalität im Städtedreieck Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen spielt Das könnte Sie auch interessieren

Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehen lassen. Die Polizei stellte die aufgefundenen Betäubungsmittel sicher und zeigte den Mann wegen Drogenbesitzes und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss an.