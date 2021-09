Eine Fußgängerin, die am Montag, 13. September, bei einem Verkehrsunfall in der Tevesstraße schwer verletzt wurde, ist jetzt im Krankenhaus gestorben. Das berichtet die Polizei in einer neuerlichen Mitteilung.

Ein Autofahrer hatte Mitte September gegen 10 Uhr einen Unfall verursacht. Eine 85-jährige Fußgängerin überquerte laut Polizeiangaben die Tevesstraße auf Höhe der Einmündung der Espenstraße. Ein auf der Tevesstraße fahrender 71-Jähriger mit einem Opel Zafira erkannte demnach wegen der ihn blendenden Sonne die Fußgängerin zu spät. Das Auto erfasste die Frau frontal und schleuderte sie auf die Straße, wo sie schwer verletzt liegen blieb. Ein Rettungswagen hatte sie in eine Klinik gebracht.