Zu den ersten Einsatzorten der Feuerwehr zählt Fützen. Die Abfahrt Fützen/Epfenhofen war kurz nach 17 Uhr überflutet, vom Buchberg und der Straße von Zollhaus strömte das Wasser nach unten, überflutet war dort auch die Straße nach Epfenhofen. Es kam zu Staus, viele Autofahrer, die von der B 314 abfahren wollten, drehten wieder um.

Video: Lutz, Bernhard

In Fützen selbst liefen mehrere Keller voll, der Kommenbach überflutete den Ortskern. „Es war schlimm“, sagte Ortsvorsteher Georg Schloms. Und es war ein Wettlauf gegen die Zeit, denn die Aktiven des Musikvereins hatten ihre Instrumente im Keller der Buchberghalle. In einer Eilaktion wurden die Instrumente von dort weggebracht, bevor das Wasser sie erreichen konnte.

Riedöschingen Hochwasser: Riedöschingen war am Freitag zeitweise abgesperrt Das könnte Sie auch interessieren

Land unter hieß es auch in Kommingen. Der Kommpromißbach schwoll zu einem reißenden Strom an und setzte den gesamten Ortskern so unter Wasser, dass die Menschen die Ortsduchfahrt der B 314 dort nicht mehr überqueren konnten.

Viel Arbeit hatte die Blumberger Feuerwehr in Riedöschingen am Bahndamm. Vorsichtig erkundet Feuerwehrmann Günter Hewer erkundet die Lage. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

In Aselfingen im Achdorfer Tal war fast jedes Haus betroffen. Bild: Silvia Burger | Bild: Silvia Burger

Land unter hieß es in Aselfingen. Außer der Aubachstraße war fast jedes Haus betroffen, schilderte Ortsvorsteher Hans-Peter Mess. Im Einsatz war neben der Feuerwehr auch das THW.

Fützen war von dem Hochwasser besonders stark betroffen. Die Straße wurde zum Bach. Bild: Nadine Meister | Bild: Nadine Meister

Fützen war von dem Hochwasser besonders stark betroffen. Wo sonst die Straße sichtbar ist, floss jetzt einBach. Bild: Nadine Meister | Bild: Nadine Meister

Besonders betroffen war wieder einmal Riedöschingen. Das Anwesen am Kompromißbach vor dem Bahndamm wurde wieder überflutet, dabei hatten die Anwohner noch nicht einmal die Schäden des Hochwassers vom Januar alle beseitigt.

Der anhaltende Regen am 15 Juli führte in Blumberg in den meisten Ortsteilen zu Hochwasser. Unser Bild zeigt den Kompromißbach in Kommingen. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Fützen war von dem Hochwasser besonders stark betroffen. Bild: Nadine Meister | Bild: Nadine Meister

Abschnittsleiter Jonas Rothermund von der Feuerwehr hatten mit seinen Kameraden schon den vierten Einsatzort, wie er sagte. Ein Lob zollte er den betroffenen Anwohnern, namentlich in Kommingen und in Riedöschingen: „Von den Anwohnern werden wir super verpflegt.“

Riedöschingen Hochwasser: Riedöschingen war am Freitag zeitweise abgesperrt Das könnte Sie auch interessieren

In der Nacht droht weiteres Unheil. Der Wetterbericht hat schon weiteren Regen angekündigt, hinter Riedöschingen dräuen sich regenschwere dunkle Wolken. „Die kommen von der Schweiz“, erklärte Jonas Rothermund, „daher kommt unser Wetter.“