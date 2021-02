Das Hochwasser am Freitag, das die Familie Frank in Riedöschingen besonders getroffen hat, hätte man nicht verhindern können. Zu wuchtig waren die Wassermassen, und obwohl der Boden wegen des Schnees nicht gefroren war, wurden schnell die Saugfähigkeitsgrenze erreicht. Doch beim Unterhalt von Gewässern und Gräben ist die Stadt Blumberg in der Pflicht, und im Kompromissbach gibt es im ganz in der Nähe der Familie Frank mehrfach Handlungsbedarf.

Letztlich war das Hochwasser aber durch Veränderungen bedingt. Als die Familie Frank 1978 hier baute, verlief die Kreisstraße, die vom Längehaus durch Riedöschingen hinauf zur B 314 bei Kommingen führt, noch in etwa auf dem Niveau des Grundstücks. Inzwischen wurde die Straße höher gelegt, mit dem Effekt, dass bei Regen von dort aus ungleich mehr Wasser auf das nun tiefer gelegene Anwesen fließt.

Zudem wurden in den letzten Jahrzehnten viele Wiesen in Ackerland umgewandelt: Wiesen können neben Wasser auch mehr Schlamm halten als Äcker. Am Freitag schoss Wasser vom Randen, von Kommingen, vom Tenger Holz und von den Schabelhöfen zum Kompromissbach. Die Familie Frank kann nur hoffen, dass es die nächsten Tag nicht stark regnet.