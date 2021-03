Blumberg vor 4 Stunden

Covid-Schnelltestzentrum in Blumberg legt einen guten Start hin

Start frei für das Blumberger Covid-Schnelltestzentrum in den Räumen des ehemaligen Getränkemarktes Fristo in der Tevesstraße: Seit gestern Nachmittag können sich die Blumberger Bürger und Anwohner der Nachbarkommunen einmal in der Woche kostenlos testen lassen.