Um den Anordnungen in der Corona-Krise Nachdruck zu verleihen, setzt die Stadt Blumberg auch über die Osterfeiertage einen Security-Dienst ein. Die Mitarbeiter seien an Karfreitag, Karsamstag sowie Ostersonntag und Ostermontag in der Kernstadt und in den Stadtteilen im Einsatz, sagte Bürgermeister Markus Keller auf Anfrage.

Keller, der sich mit den anderen 19 Bürgermeistern im Schwarzwald-Baar-Kreis, mit Landrat Sven Hinterseh und dem Gesundheitsamt wöchentlich gemeinsam zwei Mal in einer Telefonkonferenz abstimmt, sieht noch kein Ende der Epidemie. Er bittet die Bevölkerung, die Anordnungen zu befolgen. Für die vom ersten bis 14. April verhängte Ausgangssperre für Riedböhringen lief am Dienstag um Mitternacht schon die erste Hälfte ab.

In Riedböhringen würden Stimmen laut, dass es dort so viele Fälle gebe, weil so viele Leute getestet worden seien. Dieses Thema sprach Keller in einer Telefonkonferenz an. Jochen Früh, der Leiter der Gesundheitsamtes, habe ihm darauf erklärt, dass nur Leute getestet würden, die Symptome hätten.

Neue Richtlinien erwartet

In der Woche nach Ostern werden neue Richtlinien der Landesregierung erwartet.

Die Verunsicherung in der Bevölkerung sei groß. Viele Bürger riefen wegen Ausnahmegenehmigungen an. In der allgemeinen Verfügung der Stadt sei klar geregelt, dass es solche Genehmigung nur für unaufschiebbare Vorhaben geben könne. Wer im Wald Holz machen wolle und dies nicht gewerblich tue, erhalte keine Genehmigung, „weil dies aufschiebbar ist.“ Das Gleiche gelte für Fahrten zum Recyclinghof.

Bürgermeister Markus Keller freut sich über die genesenen Fälle, er macht aber auf eines aufmerksam: Fast alle der genesen Personen seien jung, für ältere Menschen in Pflegeheimen sei die Bedrohung viel größer.So habe Jochen Früh vom Gesundheitsamt ihm gegenüber betont: „Die Genesungszahlen ergeben nicht den Krankheitsverlauf wieder. Da am Anfang junge Menschen erkrankten, wird hier fälschlich der Eindruck erweckt, Corona-Erkrankungen seien harmlos. Mittlerweile nimmt gerade bei den Älteren die stationäre Behandlungspflicht einschließlich der Beatmung stark zu.“