von Conny Hahn

Der Schnee knirscht unter den Füßen und die ganze Gegend hat sich in ihr weißes Winterkleid gehüllt. Vor allem die Kinder haben an der weißen Pracht momentan ihre Freude und genießen das Winterwetter bei vielen Aktivitäten im Freien in vollen Zügen, während sich manch ein Autofahrer vielleicht weniger darüber freuen dürfte.

Die Zwillinge Emil und Oskar Klebowski (2 Jahre) aus Riedöschingen freuen sich über den vielen Schnee und genießen ausgiebige Touren auf ihren Schlitten. Bild: Imke Klebowski.

Auch in anderen Orten haben die Kinder an der weißen Pracht ihre Freude.

Felicitas Hahn (3 Jahre) aus Riedöschingen liebt es Schneehöhlen zu bauen und darin zu spielen. Bild: Conny Hahn.

Der Schnee verzaubert die ganze Landschaft.

Wenn die ganze Landschaft unter der weißen Schneedecke versinkt, wird es auch für die Waldtiere schwieriger, an Nahrung zu kommen. So traute sich Meister Reineke am Montag in Riedöschingen ganz nah an die Häuser der Römerstraße heran. Bild: Imke Klebowski.

Nicht nur die Kindern, auch die Eltern genießen die glitzernde Schneeidylle, wie dieses Bild aus dem Achdorfer Tal beweist.

Bei der vierjährigen Martha geht es gut auf Skiern.

Die vierjährige Martha aus Achdorf steht in diesem Jahr zum ersten Mal auf den Brettern und meistert ihre ersten Fahrversuche auf Skiern mit Bravour. Den „Liftbetrieb“ übernimmt ihre durchtrainierte Mutter und Fitnesstrainerin Carina Spelz mit einem Klettergurt und viel Muskelkraft. Bild: Carina Spelz.

Über die Schneemassen wundern sich selbst die Haustiere.