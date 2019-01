Die Firma Solarcomplex bittet das Landratsamt Schwarzwald-Baar, für das Erteilen einer Genehmigung für die Windparks Länge und Blumberg eine kritische Stellungnahme einer Fachbehörde nicht zu berücksichtigen. Was für viele Bürger nur schwer nachvollziehbar ist, weil sie davon ausgehen, dass in so einem Verfahren alle Stellungnahmen abgearbeitet werden, zumal die von Fachbehörden, sei durchaus üblich, sagen das Landratsamt und Solarcomplex.

Doch die Krux beginnt früher: Als die Flächennutzungspläne vor Jahren geändert wurden, und sie bilden die Grundlage für die Verfahren, wusste kaum ein Bürger, welche Möglichkeiten damit verbunden sind. Investoren dagegen, gerade für Windkraftanlagen, sahen schnell das Potenzial und pachteten entsprechende Flächen. Der Bürger blieb in diesem durchaus demokratischen Prozess außen vor, weil er nicht das Wissen hatte. Sein letzter Strohhalm ist der laufende Streit vor dem Verwaltungsgericht Freiburg.

