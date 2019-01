Die Waldflächen für die Rodung des geplanten Windparks Blumberg werden derzeit ausgesteckt. Das teilte Bürgermeister Markus Keller am Donnerstagabend im Technischen Ausschuss mit. Sie gingen davon aus, dass noch im Februar gerodet würde, so Keller. Der Windpark Blumberg betrifft den Ettenberg auf der Gemarkung Blumberg-Riedöschingen. Dort will die Firma Green City Energy aus München vier Windkraftanlagen bauen.

Der Windpark Blumberg soll in Nachbarschaft des geplanten Windparks auf der Länge entstehen, wo derzeit noch sieben Windräder geplant sind.

Widersprüche gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Landratsamtes im Schwarzwald-Baar-Kreis hat das Regierungspräsidium Freiburg vor wenigen Tagen gebührenpflichtig zurückgewiesen.