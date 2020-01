von Reiner Baltzer

Der Eisbahn-Aufbau gehe zügig voran, sagte Bauhof-Leiter Ralf Knöpfle am donnerstagnachmittag. Die Mitarbeiter sind derzeit ständig im Einsatz. „Wir sind wir gut in der Zeit, die Schlittschuh-Saison kann am 17. Januar pünktlich beginnen.“ Inzwischen sind die Aluminium-Röhren für die Kühlung der Eisfläche verlegt worden.

Dies übernahm Dieter Mulzer vom Unternehmen ZaunFix. Die Rohrverbindungen wurden inzwischen von Christoph Kragl, Techniker der Firma Ice-World, auf ihre Dichtigkeit überprüft.

Beim Aufbau der Eisbahn sind die Mitarbeiter des Bauhofs ständig im Einsatz.

Er hatte nichts zu beanstanden. Somit erfolgt nunmehr die Einleitung von Kühlmittel in das System. Die Kühlmittel werden dann die Eisfläche bis zu minus 35 Grad herunterkühlen. Auch dies wurde gestern bewältigt.

Beim Aufbau der Eisbahn sind auch Fachleute im Einsatz.

Am späten Nachmittag hieß es dann Wasser Marsch zum Fluten der Eisbahn. „Zuvor haben wir vom Bauhof die Bande rund um die Eisfläche installiert“, erklärte Ralf Knöpfle dem SÜDKURIER als Medienpartner.

Zwischen allen diesen Arbeiten beschäftigen sich die Bauhofmitarbeiter neben ihren anderen Aufgaben wie dem Winterdienst mit den umfangreichen Arbeiten, den sogenannten Feinarbeiten neben der Eisbahn. „Wir haben bisher alles im Griff, womit die Eröffnung der Eisbahn-Saison am 17. Januar nichts mehr im Wege vom“, stellte Ralf Knöpfle fest.

Der Aufbau der Blumberger Eisbahn erfordert Präzisionsarbeit.

Bis zum 15. Februar dürfen sich jetzt die jungen und älteren Schlittschuhläufer auf der Eisbahn vergnügen. Außerdem besteht für Schlittschuhläufer und für Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, an elf Events teilzunehmen.