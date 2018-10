von SK

Hoch her geht es beim großen bayrischen Bierabend des Musikvereins "Eintracht" Fützen in der Buchberghalle. Dirndl (Bild), Lederhosen und Blasmusik sind Trumpf wenn die Gäste aus dem Dorf und der Umgebung diesen Abend feiern. Zu diesem Traditionsfest haben sich fast alle Mädchen und Jungen, Frauen und Männer in ihre Trachten geschwungen. Für beste Unterhaltung sorgen die Musikvereine aus Weizen, Ewattingen und Aulfingen. Zu späterer Abendstunde heizte die Partyband "Popalpin" die Stimmung der zahlreichen Gäste an, die es sich auch an den Bier- und sonstigen Getränkeständen gut gehen lassen. Der Vereinsvorsitzende Kurt Gleichauf, der die Gäste willkommen heißt, strahlt über den guten Besuch des Festes.

Bild: Reiner Baltzer

