von Gernot Suttheimer

Drachen sind nicht böse und haben menschliche Eigenschaften. Die zwei dritten Klassen der Eichbergschule und zehn Schüler der Weiherdammschule genossen am Mittwochmorgen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern die Begegnung mit dem Kinderbuchautor Oliver Pautsch aus Hilden in der Stadtbibliothek.

Die meisten Schüler waren ständig auf ihren Sitzen in Bewegung und verfolgten die Ereignisse um den Jungen Vico mit Eifer und Aufmerksamkeit. Mit seinen Büchern, inzwischen 22 an der Zahl, richtet sich der Autor an fortgeschrittene Erstleser. Seine Lesung unterstrich er mit farbigen Bildern und versäumte auch nicht, seine eigenen Kindern am Tablett vorzustellen. Schließlich hätten sie ihn immer wieder inspiriert. In vier Bänden, der letzte ist noch nicht erschienen, erzählte Oliver Pautsch die Geschichte des Menschenjungen Vico, der bei Drachen aufwächst.

Drachenpapa Drago, Mama Dindra und die Geschwister Schwink und Penk lieben ihn, obwohl er nicht fliegen und Feuer speien kann. In alter Zeit bekämpften die Menschen die Drachen, weil sie diese für böse hielten. In der Buchreihe ändert sich das dadurch, dass Vico nach vielen Abenteuern seine Menschenschwester Mona findet. Der Autor verfasste auch Sherlock Holmes Bücher für Erstleser und die Reihe „Reiter vom Berg“. Die roten Hosenträger sind sein Markenzeichen. Seit 1994 verfasst er Drehbücher, Theaterstücke und Kurzgeschichten. „Manchmal fühlt sich das Schreiben eines Buches wie Hausaufgaben an“, lacht er und muss sehr viele Fragen beantworten. In seinem nächsten Projekt will er 13-jährigen Lesern das Gruseln lehren.