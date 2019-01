Blumberg – Der Ausbau der B 27 bis zu Schweizer Grenze rückt näher. Bei der offiziellen Eröffnung der Umfahrung Behla gestern betonte Steffen Bilder, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, dass in der Region noch einiges zu tun sei und nannte die Ortsumfahrungen Blumberg-Zollhaus und Randen sowie der Lückenschluss der B 523 von Villingen-Schwenningen zur B 33 bei Mönchweiler. Zollhaus und Randen, so Bilder, seien beim Ausbau der B 27 von Stuttgart bis zur Schweiz eine der letzten Maßnahmen.

Eiskalte Festfreude am Rande der Bundesstraße 27: Die Ortsumfahrung Behla ist nun auch offiziell in Betrieb

Die Priorisierung

Die Umfahrung Randen steht in der Landesliste mit 9,5 Millionen Euro in der ersten Stufe unter "Maßnahmen in Planung", ebenso wie die Umfahrung Immendingen der B 311 mit 19,8 Millionen Euro. Die Umfahrung Zollhaus steht mit 9,8 Millionen Euro in der 2. Stufe mit einem Planungsbeginn bis 2025, dies gilt auch für den Lückenschluss der B 523 bei Villingen-Schwenningen mit 25,9 Millionen Euro. Die Umfahrung Grimmelshofen B 27/B 314 steht mit 26,7 Millionen Euro in der nächsten Kategorie mit Planungsbeginn ab 2025. (blu)