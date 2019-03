Kommingen (blu) Pfarrer Stefan Hesse sitzt entspannt im alt-katholischen Pfarrhaus in Kommingen. Der Geistliche, der die alt-katholischen Gemeinden Kommingen, Fützen und Mundelfingen betreut, genießt diese Woche. Seit 1. März hat er für sechs Wochen Elternurlaub und unterstützt seine Frau Claudia mit dem einjährigen Raphael und dem dreijährigen Martin.

Intensiver Bezug zum Kind

Sein Hauptargument für die Elternzeit, in die er auf der Gemeindeversammlung unlängst offiziell verabschiedet wurde, ist der Bezug zum Kind, der durch die Elternzeit intensiver werde, weil er mehr Zeit mit den Kindern verbringe. Die Erfahrung habe er schon bei ihrem ersten Kind gemacht, was damals aber kaum bekannt wurde.

Der Ehemann und Vater zuhause: In der Familie Hesse passt dies. "Meine Frau und die Kinder freuen sich", zudem erleichtere er seiner Frau den beruflichen Wiedereinstieg in einer Apotheke.

"Für mich ist das eine wunderschöne und intensive Zeit," schildert Pfarrer Hesse. Er erlebt den Alltag zusammen mit seinen Kindern, vom Aufstehen über das Spielen und die gemeinsamen Mahlzeiten bis zum ins Bett gehen. Er erlebt, wie die Kinder sich entwickeln, wie sie beginnen, selbst aufzustehen und Freude an der Bewegung haben. Und er ist dabei, wenn sie ihre Umgebung erforschen und Neues entdecken. Der einjährige Raphael habe große Freude mit seinem Klopfspiel, wo er mit einem Holzhammer Holzkugeln durch eng bemessene Löcher klopft.

Wunderschöne Zeit

Möglich ist die Elternzeit, weil sein Kollege Guido Palazzari, der die Gemeinden Blumberg mit Randen, Stühlingen und Schwaningen betreut, das mittrage, ebenso der Kirchenvorstand.

Die Rückmeldungen seien bisher nur positiv, sagt Pfarrer Stefan Hesse. Sein erster Arbeitstag ist Samstag, 13. April, der Tag vor Palmsonntag. Für die Geistlichen beginnt dann die intensive Zeit mit Ostern.

Bei den alt-katholischen Pfarrern sei Elternzeit öfters zu erleben. Armin Strenzl, früher ein Jahr in Blumberg und jetzt in Bad Säckingen, sowie Ulf-Martin Schmidt, der mehrere Jahre in Blumberg war und jetzt in Berlin ist, hätten auch Elternzeit genommen.