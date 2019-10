Das Verkehrskonzept, das Planer Klaus Wiederkehr im Gemeinderat vorstellte, ist ein Entwurf. Vieles ist noch nicht ausgegoren, der Sonderausschuss Schulcampus hatte es ja noch gar nicht gesehen. Der Verkehr in der Achdorfer Straße ist am intensivsten vor Schulbeginn und nach Schulende sowie am Wochenende bei größeren Sportveranstaltungen. Doch ein Großteil sind Eltern-Taxis bei Entfernungen, die die Kinder gut und gerne auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen könnten.

