In Blumberg sind die Kindertagesstätten und die Schulen ab Dienstag geschlossen. „Wir werden uns an die Empfehlung des Landes halten“, sagte Bürgermeister Markus Keller am Freitag nach einem gemeinsamen Treffen der Bürgermeister mit Landrat Sven Hinterseh, dem Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt.

Die Stadt setzt Prioritäten

In den Kindergärten werde eine Notfallversorgung gewährleistet, aber wer sie in Anspruch nehmen wolle, brauche trifftige Gründe.

Eine Notfallbetreuung der Kinder wird nur für Erziehungsberechtigte die in wichtigen Infrastrukturen arbeiten angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Zu den kritischen Infrastrukturen zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz) und die Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung).

Die Zeiten der Notfallbetreuung

Die Notfallbetreuung erstreckt sich über die gewohnte Betreuungszeit.

Detaillierte Informationen werden die Schulen und Kindertagesstätten am Montag, 16. März, bekanntgeben.

Alle Eltern, die nicht unter die Berufsgruppen der kritischen Infrastruktur fallen, müssen ihre Kinder zu Hause betreuen.

Blumberg Corona-Virus: Wie die Blumberger Arzt mit der Situation umgehen und was sie empfehlen Das könnte Sie auch interessieren

„Wir werden das am Montag neu bewerten, und auch mit den Kirchengemeinden reden“, erklärte Keller, weil letztlich die Träger in der Verantwortung stünden. Keller kann sich aktuell nicht vorstellen, dass in jeder Tagesstätte eine Notfallversorgung eingerichtet werde.

In den Schulen werde es auch eine Notfallversorgung geben, hier warte die Stadt noch auf Hinweise der Landesregierung, das werde dann am Montag genau geklärt.

Stadt schaut auf Veranstaltungen

Bei Veranstaltungen hat die Stadt am Freitagnachmittag alle Ortsvorsteher gebeten, darauf einzuwirken, dass alle Veranstaltungen in städtischen Gebäuden kritisch überdacht werden, um die sozialen Kontakte auf das Minimum zu reduzieren, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel dies gefordert hatte. Darauf sagte der Musikverein Hondingen seine Generalversammlung ab. „Als Ortspolizeibehörde werden wir uns vorbehalten, einzelne Veranstaltungen abzusagen“, so Bürgermeister Keller, auch wenn deutlich unter 100 Personen kämen.

Solche Bilder wie hier im Herbst in Achdorf beim Spatenstich für den Breitbandausbau wird es in nächster Zeit kaum mehr geben. Mit dabei ist Bürgermeister Markus Keller (Fünfter von links). Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Am Montag würden sie in aller Ruhe entscheiden, ob es dienlich wäre, städtische Einrichtungen zu schließen oder die Öffnungszeiten zumindest zu reduzieren. Dabei will sich die Stadt auch mit den Nachbarstädten Hüfingen und Bräunlingen kurzschließen. Stand Freitag werde in Blumberg ab Dienstag die Stadtbibliothek geschlossen. Die Musikschule werde wie andere Schulen auch behandelt, sie seien auch schon mit Musikschulleiter Michael Jerg im Gespräch.

Blumberg Corona Virus: Die Stadtkapelle Blumberg und das Akkordeonorchester sagen ihr Frühjahrskonzert ab Das könnte Sie auch interessieren

Abschließend betonte Bürgermeister Keller: „Wir wollen nicht in Panik verfallen, wir wollen mit dem gebotenen Augenmaß agieren.“ Dabei könne sich täglich eine neue Sichtweise ergeben, die neue Entcheidungen erfordere.