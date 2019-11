von Hans Herrmann

Das Blumberger Boxtalent Christian Fischer bleibt weiter auf der Erfolgsspur. Der für den Boxring Villingen-Schwenningen gemeldete Faustkämpfer wurde am Wochenende bei den nationalen Titelkämpfen in Rostock deutscher Vizemeister im U22 Schwergewicht (bis 91kg). Nach einem umstrittenen Urteil musste er sich im Finale gegen seinen Kontrahenten, den hessischen Meister Oronzo Biradi denkbar knapp geschlagen geben.

Blumberg Blumberger Boxtalent Christian Fischer ist Deutscher Meister Das könnte Sie auch interessieren

Mit einem KO-Sieg im Viertelfinale gegen Mendim Gaxherr, den Meister von Nordrhein-Westfalen, sowie einem 5:0 Richterstimmensieg im Halbfinale gegen Erik Reisenauer (Schwäbisch Gmünd) hatte er sich für den Endkampf qualifiziert. Mit der Silbermedaille im Gepäck erfüllte der 20-jährige Blumberger Boxer alle Erwartungen. Der fünffache baden-württembergische Juniorenmeister sowie Deutscher Meister (2018) in der U21 Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm richtet seinen Blick nach vorne.

Ziel ist Olympia 2024 in Paris

Als fester Bestandteil des deutschen Nationalkaders mit Perspektive Olympia 2014 in Paris ist er auf seine Karriere fokussiert. Im kommenden Jahr wird er in der Box-Bundesliga in der Elite für den MBR Hamm in den Ring steigen. Trainiert wird fasst täglich weiter beim Boxring VS, wo er unter Boxcoach Witali Tarrasow stetige Fortschritte macht.

Heimatverein ist der BSV Blumberg

Groß geworden beim BSV Blumberg, wurde hier sein Fundament für seine erfolgreiche Laufbahn gelegt. Direkt nach der Vizemeisterschaft in Rostock musste er sich nach einer alten Verletzung einer Handoperation unterziehen. Spätestens im Januar 2020 will er wieder voll trainieren und die nächsten Herausforderungen angehen.

Blumberg Blumberger Boxtalent Christian Fischer will Deutscher Meister werden Das könnte Sie auch interessieren

In regelmäßigen Lehrgängen im nationalen Leistungszentrum in Heidelberg wird weiter an der Technik gefeilt um den Traum Olympia 24 zu verwirklichen. Große Unerstützung findet er in seinem Elternhaus in Blumberg-Zollhaus sowie mit seinem Arbeitgeber, einem Sportgeschäft in Donaueschingen.